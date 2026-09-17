El técnico rojiblanco valora la regularidad y contundencia mostradas en el Metropolitano, destaca el trabajo de Cardoso en la medular y analiza las claves para el duelo ante el conjunto blanco en la lucha por la Liga

Diego Pablo Simeone compareció en la sala de prensa del Estadio Cívitas Metropolitano tras la victoria lograda por el Atlético de Madrid frente a Osasuna. El entrenador argentino, que analizó el triunfo de su equipo como la mayor exhibición en lo que va de curso, prefirió mantener la cautela de cara al inmediato compromiso liguero del próximo domingo contra el Real Madrid. Un duelo en el que el conjunto rojiblanco necesitará la victoria para mantenerse en la pelea por el campeonato de Liga en este inicio de temporada.

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A pesar del contundente juego desplegado por sus futbolistas, el técnico colchonero descartó que la imagen ofrecida ante el cuadro navarro sirva de referencia automática para el derbi. Simeone advirtió sobre el potencial del próximo rival y subrayó la necesidad de dirigir el choque hacia los aspectos del juego que más favorezcan a sus intereses tácticos.

Regularidad y contundencia frente a Osasuna

En su evaluación del encuentro disputado en el feudo rojiblanco, Simeone se mostró satisfecho por la continuidad demostrada por el equipo, un factor que había faltado en sus anteriores tres compromisos. El preparador argentino destacó que sus jugadores supieron interpretar el choque desde el primer momento, reflejando una superioridad que se tradujo en una mayor renta durante la segunda mitad.

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«En el primer tiempo mostramos cosas importantes para irnos con más ventaja. Teníamos que seguir trabajando. Los jugadores interpretaron el partido muy bien desde todos los lugares del campo. En el segundo tiempo tuvimos más contundencia y encaminamos un partido que parece fácil por el resultado, pero todo es complejo y peligroso. Venimos interpretando los partidos anteriores, por pasajes, bastante bien. Primer tiempo contra el Athletic y Liverpool, el segundo contra la Real Sociedad… Hoy hemos tenido más regularidad y ser más contundentes», argumentó el entrenador.

De cara al derbi del próximo domingo frente al Real Madrid, el Cholo mantuvo su discurso de exigencia y prudencia: «Siempre nos veo competitivos, después el partido dirá. Siempre intentamos dar lo mejor. Lo de hoy no va relacionado en nada con el partido contra el Real Madrid. Tienen fortaleza ofensiva increíble y trataremos de llevar el partido donde podemos hacer daño», aseguró.

El protagonismo de Cardoso y el gesto con Ceuta

Uno de los nombres propios destacados por el técnico fue el de Cardoso, pieza clave en el funcionamiento del centro del campo rojiblanco al dotar de fluidez a la circulación de balón y repartir la asistencia a Baena en el último gol de la jornada. Simeone resaltó la constancia del jugador y deseó que las lesiones le respeten para mantener la continuidad en la alineación.

«Espero que juegue como jugó, como lo viene haciendo. Ni más ni menos. Esos son los caminos para que el entrenador piense en ponerlo. Lo tiene. Ojalá nos pueda ayudar. Desde el curso pasado viene entrenando muchísimo. Tuvo lesiones que le impidieron tener regularidad y ojalá lo tenga esta temporada», añadió respecto al papel del centrocampista.

Por otro lado, los instantes previos al inicio del encuentro estuvieron marcados por la acción institucional de apoyo a Ceuta. Todos los futbolistas que disputaron el choque posaron conjuntamente con un cartel en el que se leía la frase «Todos somos Ceuta». Una iniciativa sobre la que Simeone fue consultado en rueda de prensa en relación con la ausencia de prendas de apoyo por parte de futbolistas de otros equipos como Mbappé, Vinicius y Konaté. «Esta pregunta siempre busca el error del que la responde. La gente que lo tiene que solucionar, que lo solucione por la ciudad, que es lo que cuenta», concluyó el entrenador atlético.