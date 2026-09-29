La policía está llevando a cabo un operativo para desalojar el último tramo de la playa Benítez en Ceuta, ocupado por campistas ilegales. Este esfuerzo forma parte de una serie de acciones destinadas a recuperar el espacio público y garantizar el cumplimiento de las normativas locales.

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Las autoridades han identificado que la ocupación ilegal de esta área ha generado problemas de seguridad y salubridad, afectando tanto a los residentes como a los visitantes de la playa. El desalojo busca restablecer el orden y asegurar que la playa pueda ser disfrutada por todos de manera segura y ordenada.

El operativo ha sido planificado en coordinación con diferentes cuerpos de seguridad y servicios municipales, quienes han estado trabajando para minimizar el impacto del desalojo en la comunidad local. Se han establecido protocolos para garantizar que el proceso se lleve a cabo de manera pacífica y respetuosa.

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La playa Benítez es una de las más populares de Ceuta y su recuperación es vista como un paso importante para mejorar la calidad de vida en la ciudad. Las autoridades han reiterado su compromiso de continuar trabajando para mantener los espacios públicos libres de ocupaciones ilegales.