El arrestado, un británico de 51 años, tenía pendiente una condena de ocho años y medio de prisión por estafa y blanqueo de capitales

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La Guardia Civil ha detenido en la costa de Orihuela (Alicante) a uno de los fugitivos británicos incluidos en la lista de delincuentes más buscados del Reino Unido. El arrestado, un ciudadano británico de 51 años, era reclamado por las autoridades de su país por una condena de ocho años y medio de prisión por delitos de estafa y blanqueo de capitales.

El detenido formaba parte de la campaña internacional “Most Wanted”, impulsada por Reino Unido para localizar a delincuentes vinculados al crimen organizado que podrían encontrarse ocultos en España.

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La investigación que permitió su localización se inició a raíz de las pesquisas desarrolladas por el equipo de Homicidios, Desaparecidos y Huidos de la Justicia de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Alicante, dentro de una investigación relacionada con un homicidio cometido en la costa oriolana.

Durante las actuaciones, los agentes identificaron a un individuo cuya identidad coincidía con la de un fugitivo reclamado internacionalmente por Reino Unido. Sobre él pesaba una orden internacional de busca y detención con fines de extradición.

Documentación falsa y 22.000 euros en efectivo

Tras su detención, los agentes realizaron un registro en su domicilio, donde localizaron 22.000 euros en efectivo y varios documentos de identidad falsificados que presuntamente utilizaba para ocultar su verdadera identidad.

Por estos hechos, además de la reclamación internacional, se le atribuye un posible delito de falsedad documental.

La Guardia Civil recuerda que no es el primer fugitivo incluido en la lista británica de más buscados localizado en la provincia de Alicante. El pasado mes de mayo, otro de los reclamados fue detenido en el marco de una operación contra una organización dedicada al tráfico de drogas y la falsificación documental.

El arrestado en Orihuela ha sido trasladado a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante, donde será puesto a disposición de la Audiencia Nacional, órgano competente para tramitar los procedimientos de extradición.