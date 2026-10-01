Los allegados de la afectada cuestionan el seguimiento sanitario domiciliario en el que se les aconsejó no acudir al Hospital Universitario para evitar supuestas infecciones.

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CEUTA.— La familia de Sodia, una mujer diabética residente en Ceuta, ha anunciado la presentación de una denuncia ante la Policía Nacional para solicitar una investigación sobre la atención sanitaria prestada a la paciente, que ha derivado en la amputación quirúrgica de uno de sus dedos. Los allegados denuncian la actuación del servicio de curas a domicilio, cuestionando el protocolo aplicado y el retraso en la derivación hospitalaria.

Según el testimonio familiar, el estado de la lesión empeoró progresivamente mientras se aplicaban tratamientos básicos consistentes en suero fisiológico y vendajes. Los allegados afirman que los profesionales a cargo del seguimiento domiciliario desaconsejaron trasladar a la paciente al Hospital Universitario de Ceuta bajo el argumento de prevenir el contagio de infecciones intrahospitalarias.

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Traslado de urgencia y quirófano

Ante el evidente deterioro de la herida, uno de los hijos de la mujer decidió solicitar de forma independiente una ambulancia para trasladarla al centro hospitalario. Tras la valoración médica en el servicio de urgencias, los facultativos determinaron la necesidad de intervenir de inmediato a la paciente para amputarle el dedo afectado.

Los familiares sostienen que este no es el primer antecedente de diagnóstico controvertido en el historial de la paciente. Según señalan, en una ocasión anterior la mujer fue tratada inicialmente por una supuesta otitis cuando en realidad padecía un tumor maligno en fase 3 en la zona del cuello, antecedente que también prevén incorporar a la investigación policial.

Petición de aclaración de responsabilidades

La familia tiene previsto aportar a las autoridades toda la documentación clínica e informes de asistencia domiciliaria para que se determine si existió un retraso injustificado en la derivación o una falta de seguimiento asistencial.