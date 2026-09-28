La Policía Nacional española mantiene abierta una investigación en la ciudad autónoma de Ceuta para desmantelar una trama criminal dedicada a la explotación sexual de jóvenes migrantes en situación de extrema vulnerabilidad, algunas de ellas menores de 16 años. La gravedad de los hechos fue denunciada por la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) y adelantada por medios como Onda Cero y El Español.

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La investigación se centra en el modus operandi de las mafias que operan en la zona aprovechando el contexto de la crisis migratoria y la falta de redes de apoyo o tutoría efectiva de las víctimas.

Claves de la investigación policial