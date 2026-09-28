La Policía Nacional española mantiene abierta una investigación en la ciudad autónoma de Ceuta para desmantelar una trama criminal dedicada a la explotación sexual de jóvenes migrantes en situación de extrema vulnerabilidad, algunas de ellas menores de 16 años. La gravedad de los hechos fue denunciada por la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) y adelantada por medios como Onda Cero y El Español.
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La investigación se centra en el modus operandi de las mafias que operan en la zona aprovechando el contexto de la crisis migratoria y la falta de redes de apoyo o tutoría efectiva de las víctimas.
Claves de la investigación policial
- Captación y traslado de víctimas: Los grupos criminales abordan a las jóvenes a su llegada a la ciudad o en las inmediaciones de campamentos e infraviviendas. Posterior y sistemáticamente, son trasladadas para ser puestas a disposición de clientes en distintas barriadas ceutíes.
- Precios irrisorios y retención de ingresos: Las mafias fijan tarifas por servicio que rondan los 20 euros. Los captadores se quedan con la mayor parte de los ingresos, ahondando en el desamparo y en la dependencia de las menores, muchas de las cuales viven en la calle.
- Alarma social y demanda de protección: El caso ha generado un profundo impacto en la opinión pública y ha vuelto a situar el foco en la necesidad de reforzar de manera urgente los protocolos de protección y custodia de los menores extranjeros no acompañados.