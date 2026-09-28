La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 escuchará a ambos cargos en calidad de testigos dentro de la causa que investiga la llegada de miles de personas procedentes de Marruecos a finales de julio.

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La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón tomará declaración esta semana al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, al exjefe de gabinete de la Delegación del Gobierno, Gonzalo Sanz, y al jefe de la Policía Local de la ciudad autónoma. Todas las comparecencias se desarrollarán en calidad de testigos en el marco de la investigación judicial abierta por el episodio de entrada masiva a través de la frontera registrado a finales del pasado mes de julio.

Las testificales programadas por el órgano judicial buscan esclarecer las actuaciones, la gestión y la coordinación entre las distintas administraciones e instituciones de seguridad durante las jornadas en las que se produjo el flujo migratorio extraordinario. Con la toma de declaración de los responsables políticos y policiales, las diligencias avanzan para recabar el testimonio directo de los mandos presentes en la gestión de la crisis.

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