Tras el desalojo de la zona del Trampolín —donde ya se han retirado casi 200 toneladas de residuos—, la Policía Nacional supervisa la atención en la antigua fábrica, mientras más de 1.600 marroquíes han retornado a su país.

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CEUTA. — Operativos de limpieza y efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado trabajan a destajo en el litoral ceutí para recuperar la normalidad tras el vaciado completo del asentamiento del Trampolín. Las intervenciones de emergencia se centran ahora en la retirada masiva de residuos de dicha playa y en la ordenación de las personas migrantes en el asentamiento regulado del Guano, el último reducto asistencial activo en la zona.

La Consejería de Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Vivienda ha retirado en solo 48 horas un total de 197 toneladas de basura, restos de chabolas y enseres de la playa del Trampolín y sus inmediaciones. Una vez concluida la limpieza e higienización del terreno —donde Sanidad llegó a alertar por contaminación de aguas—, se perimetrará el acceso para evitar nuevos asentamientos y se ejecutará un plan de regeneración medioambiental integral.

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Devoluciones y huidas hacia el monte

El desalojo del Trampolín ha supuesto un giro radical en el panorama de la zona. Según fuentes policiales, al menos 1.600 ciudadanos de nacionalidad marroquí han regresado a su país en las últimas 24 horas, muchos de ellos haciendo uso de los autobuses facilitados por la Policía para su retorno voluntario. Sin embargo, un grupo indeterminado de ocupantes ha optado por huir hacia las zonas boscosas de los montes cercanos con el fin de evitar ser filiados por las fuerzas de seguridad.

Asistencia regulada en la explanada del Guano

El foco asistencial se ha desplazado de forma definitiva al asentamiento del Guano, ubicado en la explanada de la antigua fábrica. Este recinto, equipado con módulos de duchas y aseos, opera bajo la normativa consensuada entre el Gobierno de la Nación y la Ciudad Autónoma de Ceuta.

En el lugar, la Policía Nacional custodia la distribución de alimentos que realiza Cruz Roja, organizando las filas y gestionando los traslados progresivos de aquellas personas que continúan en el recinto hacia recursos estables como el centro de Loma Colmenar, a medida que quedan plazas disponibles.