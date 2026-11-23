El balance de intervenciones del fin de semana incluye nueve casos de seguridad ciudadana —entre ellos una posible agresión sexual cerca del Tarajal y asaltos con menores implicados—, once asistencias sanitarias y un herido por arma blanca el domingo.

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La Policía ha gestionado casi medio centenar de incidencias en Ceuta en apenas 48 horas, entre la noche del viernes y la jornada del sábado, en un fin de semana marcado por robos con violencia, peleas, alteraciones del orden público, ocupación de espacios y auxilios sanitarios.

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Dentro del apartado de seguridad ciudadana se contabilizan nueve intervenciones vinculadas a robos, agresiones y altercados en distintos puntos de la ciudad. Entre los casos destacados figuran robos con violencia en la calle Doctora Soraya (Loma Colmenar) —con un menor como víctima— y en la barriada de Príncipe Alfonso, además de la sustracción de un móvil a una joven en la avenida Reyes Católicos, el robo violento a un inmigrante marroquí presuntamente cometido por dos personas procedentes del asentamiento de Loma Margarita y un intento de robo en un vehículo en la calle Camoens.

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Reyerta en el centro, posible agresión sexual y incidentes con menores

El balance policial recoge también una reyerta con presencia de palos y armas blancas en las inmediaciones de la Plaza de los Reyes, en dirección hacia la Plaza Carmen Cerdeira, así como la investigación de una posible agresión sexual en las proximidades de las naves del Tarajal, en un entorno cercano a la frontera.

A estos episodios se suman agresiones registradas en el centro de menores del Serrallo y otros altercados violentos en diferentes barriadas, así como daños causados por un grupo de jóvenes a una luminaria navideña en la calle Velarde.

Auxilios sanitarios, asentamientos y un herido por arma blanca el domingo

Las actuaciones del fin de semana han abarcado además once asistencias sanitarias —entre ellas la atención a una persona de 21 años inconsciente en el asentamiento de Loma Margarita, una solicitud de auxilio por una mujer embarazada y la ayuda a un menor de 17 años que indicó tener frío, hambre y carecer de alojamiento en el Paseo de Colón—, once intervenciones por molestias vecinales y alteraciones del orden, seis por venta ambulante, cuatro vinculadas a asentamientos u ocupación de vía pública —incluido uno en la avenida Doctor Abdelkrim— y tres por presuntas obras ilegales, entre otras irregularidades.

Ya en la tarde del domingo 22 de noviembre se sumó un nuevo suceso: un inmigrante resultó herido por arma blanca y fue evacuado al Hospital Universitario de Ceuta, donde permanecía ingresado por temor a sufrir nuevos ataques al salir. Buena parte de estas intervenciones se producen en el contexto de la presión migratoria y la presencia de personas llegadas desde Marruecos en distintos puntos de la ciudad desde finales de julio.