El Real Madrid – PSV Eindhoven se juega el martes 24 de noviembre a las 21:00 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en Movistar Liga de Campeones 1 y Movistar #Vamos y Movistar Liga de Campeones 4. El día del partido podrás seguirlo en directo en esta misma página.

Partido: Real Madrid – PSV Eindhoven

Real Madrid – PSV Eindhoven Competición: Champions League, jornada 5

Champions League, jornada 5 Fecha: martes 24 de noviembre

martes 24 de noviembre Hora: 21:00 (hora peninsular)

21:00 (hora peninsular) Canal de TV: Movistar Liga de Campeones 1 y Movistar #Vamos y Movistar Liga de Campeones 4

El Real Madrid se enfrenta al PSV Eindhoven en la jornada 5 de la Champions League. El equipo español ocupa la 2ª posición con 12 puntos tras haber disputado 4 partidos, donde ha anotado 13 goles y recibido 7. En sus últimos encuentros, el Madrid ha logrado 4 victorias consecutivas. Por su parte, el PSV Eindhoven se encuentra en la 24ª posición con 4 puntos, habiendo marcado 3 goles y encajado 4 en sus 4 partidos. En sus últimos 4 encuentros, el PSV ha cosechado 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas.

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Así llegan los equipos

Real Madrid: 2º con 12 puntos en 4 partidos (13 goles a favor y 7 en contra); en sus últimos 4 partidos: 4 victorias, 0 empates y 0 derrotas (resultados: V-V-V-V)

PSV Eindhoven: 24º con 4 puntos en 4 partidos (3 goles a favor y 4 en contra); en sus últimos 4 partidos: 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas (resultados: D-V-D-E)

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