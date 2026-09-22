CEUTA — El presidente del Partido Popular Europeo (PPE), Manfred Weber, ha mostrado su profundo estupor tras visitar por primera vez la ciudad autónoma de Ceuta. Weber, que viajó acompañado por el líder del PP español, Alberto Núñez Feijóo, la dirigente popular Dolors Montserrat y el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, ha calificado de insostenible la situación sobre el terreno y ha cuestionado duramente la inacción del Ejecutivo central.

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«¿Qué es lo que busca Sánchez, mantener este caos?», llegó a interrogarse en privado el dirigente europeo ante la acumulación de miles de personas en campamentos e infraestructuras improvisadas casi dos meses después de la entrada masiva por el espigón de El Tarajal. Weber ha manifestado no entender por qué el Gobierno de España no aplica de inmediato el Pacto Migratorio para ejecutar los retornos ni incrementa el personal dedicado a la tramitación de los expedientes de asilo y deportación.

Durante su recorrido, el líder de los populares europeos constató el clima de inseguridad y la afección en la vida diaria de los vecinos de la ciudad. Ante el llamamiento directo de los ciudadanos, se comprometió a elevar la voz en Bruselas y a dar traslado del escenario de vulnerabilidad fronteriza tanto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, como al comisario de Migraciones, Magnus Brunner.

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Por su parte, Feijóo celebró haber logrado «europeizar» la crisis migratoria de la ciudad. El líder de la oposición insistió en la necesidad urgente de destinar refuerzos del personal de Frontex para agilizar las devoluciones, al tiempo que reivindicó que la defensa de los límites territoriales de la Unión Europea debe ser prioritaria en la agenda comunitaria.