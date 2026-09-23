CEUTA / MELILLA.— Las fronteras del Tarajal en Ceuta y Beni-Enzar en Melilla han amanecido este miércoles en absoluta calma a pesar de las convocatorias difundidas en redes sociales para intentar un nuevo salto masivo, aprovechando la celebración de elecciones legislativas en Marruecos. El dispositivo de seguridad conjunto, reforzado por aire y tierra, ha frustrado cualquier aproximación a los perímetros fronterizos.

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En Ceuta, la jornada ha transcurrido sin incidentes ni en el paso fronterizo ni en los espigones del Tarajal y Benzú. La Guardia Civil ha desplegado tres pelotones del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS), apoyados por vehículos de la Policía Nacional, efectivos de las Fuerzas Armadas en las vías de acceso, un helicóptero y drones de vigilancia perimetral. Aunque los servicios de control detectaron a grupos de migrantes subsaharianos en zonas de monte cercanas a la localidad marroquí de Beliones, estos descartaron intentar el cruce por la playa de Benzú.

Por su parte, Melilla presenta un escenario idéntico de normalidad operativa. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuentan en la ciudad autónoma con un contingente de 1.300 agentes —incluidos 60 guardias civiles de refuerzo del GRS— que mantienen blindado el perímetro. Como medida preventiva, el Dique Sur permanece cortado al tránsito peatonal y rodado con patrullas fijas.

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