El sorteo de La Primitiva se celebra hoy, jueves 1 de octubre, a las 21:40. Podrás seguirlo en directo en esta misma página, con la señal oficial del sorteo y la combinación ganadora en cuanto terminen de salir las bolas.

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Bote: 29,5 millones de euros

29,5 millones de euros Hora del sorteo: 21:40 (hora peninsular)

21:40 (hora peninsular) Se puede apostar hasta las: 21:15

Resultado del sorteo anterior: La Primitiva hoy, sábado 26 de septiembre: resultados en directo

📊 Todos los resultados de La Primitiva: último sorteo, próximo bote y combinaciones de los últimos 30 días