El Gobierno vota en contra del nuevo marco de política migratoria europea mientras la oposición denuncia que el Ejecutivo deja desamparadas a Ceuta y las fronteras españolas.

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BRUSELAS.— Pedro Sánchez se sitúa en plena contracorriente del consenso comunitario tras el voto en contra de España al nuevo Reglamento de Retornos impulsado por la Unión Europea. La postura del Ejecutivo central evidencia un creciente aislamiento diplomático dentro de los Veintisiete, que han respaldado de forma mayoritaria agilizar las devoluciones, endurecer las sanciones por falta de colaboración y externalizar los centros de reclusión de inmigrantes irregulares en terceros países fuera del espacio comunitario.

La negativa de Moncloa a asumir la línea dura que promueve la Comisión Europea —y que respaldan activamente países como Alemania, Austria, Dinamarca, Países Bajos o Grecia— choca frontalmente con la doctrina migratoria marcada por Sánchez. Frente a las vías de expulsión exprés y los centros de retorno fuera de las fronteras continentales, el Gabinete español aboga por mecanismos asistenciales e incrementos de plazas de acogida, distanciándose del viraje regulatorio de Bruselas.

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«Sánchez deja sola a España en Europa y da la espalda a territorios clave como Ceuta al alinearse en contra de un reglamento concebido para frenar la presión en las fronteras exteriores», han criticado desde la dirección del Partido Popular.

La oposición acusa a Moncloa de agravar el colapso fronterizo

La postura del Gobierno de la nación ha desatado una dura ofensiva política por parte de la oposición. Tanto el PP como Vox han reprochado al presidente que mantenga una política de «puertas abiertas» mientras las ciudades autónomas y las regiones insulares padecen una saturación extrema de sus recursos asistenciales.

Desde las filas populares vinculan directamente este rechazo en el marco europeo con la agravada crisis humanitaria y de infraestructuras que atraviesa Ceuta. La oposición exige que España no se desmarque de los consensos comunitarios en materia de control fronterizo y reclama que se apliquen sin ambigüedades los mecanismos de retorno prioritario y devolución que contempla el nuevo texto de la Unión Europea.

Puedes consultar el video informativo sobre el acuerdo de retornos en la UE para ampliar los detalles del marco europeo de deportaciones y centros externos.