El Ejecutivo delega en un ministro de jornada el acompañamiento a Don Felipe y Doña Letizia en su visita del 13 y 14 de octubre, dos semanas después de haberse mostrado dispuesto a acudir al enclave.

Lee tambien: Sánchez se queda aislado en la Unión Europea por su veto al Reglamento de Retornos y la creación de centros de deportación fuera de la UE

MADRID.— La Casa Real ha confirmado oficialmente este jueves que los Reyes Don Felipe y Doña Letizia realizarán una visita oficial a Ceuta el próximo martes 13 de octubre y a Melilla el miércoles 14, en el marco de los desplazamientos institucionales posteriores al Día de la Fiesta Nacional. Sin embargo, desde la Presidencia del Gobierno se ha comunicado que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, no acudirá junto a los Reyes a la ciudad autónoma, delegando la representación gubernamental en un ministro de jornada.

La rectificación del equipo de Moncloa se produce apenas quince días después de que fuentes del Ejecutivo confirmaran que Sánchez valoraba desplazarse a la zona coincidiendo con la comitiva real. La decisión de declinar la presencia del presidente reafirma la pauta seguida por el Ejecutivo de enviar únicamente representación ministerial en las visitas de la Jefatura del Estado a territorios marcados por escenarios de crisis o tensión social.

Lee tambien: Gonzalo Sanz aporta su teléfono a la jueza Tardón y confirma que alertó al exdelegado de los avisos del CNI

Moncloa defiende la «normalidad» del protocolo

Desde el Gobierno han querido restar trascendencia al desmarque del presidente, encuadrándolo en la «normalidad institucional». Fuentes gubernamentales sostienen que la cobertura del viaje se ha cerrado de mutuo acuerdo con la Casa del Rey, recordando que la responsabilidad formal de acompañamiento a los Reyes en sus desplazamientos oficiales por territorio nacional corresponde legalmente al ministro que se designe para la jornada y no expresamente al presidente del Gobierno.

No obstante, el desmarque de Sánchez ha reavivado las críticas de la oposición parlamentaria, que achaca la ausencia del jefe del Ejecutivo al intento de evitar el desgaste de la exposición pública ante la delicada situación de la ciudad autónoma. Con este viaje, Felipe VI y Doña Letizia pisarán por primera vez Ceuta y Melilla desde el agravamiento de la crisis fronteriza.