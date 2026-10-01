La formación de Ione Belarra confirma su voto a favor en la Cámara Baja para evitar ser la «excusa» de la inacción del Ejecutivo, trasladando toda la presión parlamentaria a Junts y al PNV.

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MADRID.— Podemos ha anunciado que respaldará en el Congreso la convalidación de los dos reales decretos leyes en materia de vivienda presentados por el Gobierno central. La secretaria general del partido, Ione Belarra, ha confirmado el sentido positivo de su voto respondiendo a la petición explícita trasladada por la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, si bien la formación ha arremetido contra el alcance de las medidas aprobadas en el Consejo de Ministros, tildándolas de simples «migajas» e insuficientes para atajar la crisis habitacional.

Desde la dirección morada argumentan que darán el visto bueno para no convertirse en el pretexto que permita al Ejecutivo de Pedro Sánchez frenar posibles reformas en el mercado del alquiler. No obstante, Belarra ha subrayado que el apoyo parlamentario no frena las exigencias de su espacio político, haciendo un llamamiento a la ciudadanía a secundar las movilizaciones y manifestaciones en favor del derecho a la vivienda convocadas para los próximos días.

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«Votamos a favor por responsabilidad y a petición directa del movimiento por la vivienda, pero estas medidas son totalmente insuficientes; no seremos la excusa para que el Gobierno se lave las manos», ha señalado la dirección de Podemos.

La presión parlamentaria se desplaza al bloque de investidura

Con la confirmación del voto favorable de los diputados de Podemos, el Ejecutivo amortigua el fuego cruzado por su izquierda. Sin embargo, la convalidación de los textos legales sigue pendiente de un hilo en la Cámara Baja ante el rechazo frontal de Junts per Catalunya —que ya ha calificado los decretos de «chapuza»— y las reticencias del PNV, convirtiendo la votación parlamentaria en un nuevo test de estabilidad para la mayoría de la investidura.