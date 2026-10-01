El Observatorio del Alquiler advierte de un desplome inmediato de la oferta tras el anuncio de las últimas medidas regulatorias del Ejecutivo, avivando la fuga del arrendamiento residencial.

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MADRID.— La incertidumbre y la inestabilidad regulatoria generadas tras la aprobación de los decretos de vivienda han provocado una inmediata contracción en el mercado residencial. Según los datos del Observatorio del Alquiler, entre el 28 y el 30 de septiembre han desaparecido de la oferta comercial un total de 4.290 pisos, lo que representa un descenso atípico y repentino del 4% en el parque disponible a nivel nacional en cuestión de 72 horas.

El informe del organismo atribuye este repliegue masivo a la reacción defensiva de los propietarios e inversores privados ante el marco normativo del Gobierno. La amenaza de topes de precios, las prórrogas forzosas y el aumento de las exigencias para la puesta en arrendamiento están derivando en el traslado de inmuebles hacia la compraventa, el alquiler de temporada o, directamente, el desuso comercial para evitar riesgos de inseguridad jurídica.

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«En apenas tres días hemos presenciado la salida drástica de casi 4.300 pisos de las plataformas de oferta», señalan los analistas del sector inmobiliario. «El temor a la intervención de precios actúa como un desincentivo directo para los arrendadores, encareciendo aún más el acceso a la vivienda para los inquilinos».

Un impacto inmediato en la tensión residencial

La pérdida fulminante de stock tensa aún más la disponibilidad residencial en los grandes núcleos urbanos y sus zonas metropolitanas. El sector privado advierte de que el drenaje constante de inmuebles en el mercado regulado no solo agrava el problema del acceso a la vivienda, sino que consolida un escenario de mayor competitividad entre candidatos por cada inmueble ofertado.