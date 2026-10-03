El sorteo de La Primitiva se celebra hoy, sábado 3 de octubre, a las 21:40. Podrás seguirlo en directo en esta misma página, con la señal oficial del sorteo y la combinación ganadora en cuanto terminen de salir las bolas.

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Resultado del sorteo anterior: La Primitiva del 1 de octubre: combinación ganadora y premios

¿A qué hora es el sorteo de La Primitiva hoy?

El sorteo de La Primitiva de hoy, sábado 3 de octubre, está previsto a las 21:40 (hora peninsular, la misma que en Ceuta). La Primitiva se sortea los lunes, jueves y sábados.

Hasta qué hora se puede jugar hoy

Las apuestas para el sorteo de hoy se pueden validar hasta las 21:15.

Dónde seguir el sorteo

En esta misma página: la actualizamos con la combinación ganadora en cuanto salen las bolas y, después, con el reparto de premios.

¿Cuánto hay en el bote de La Primitiva hoy?

El bote de La Primitiva para el sorteo de hoy es de 31 millones de euros. La cifra crece porque en los últimos 13 sorteos nadie acertó la primera categoría.

Cómo comprobar tu boleto de La Primitiva

Compara tu boleto con la combinación ganadora de esta página. Con 3 aciertos ya hay premio, y si coincide el reintegro se recupera el importe jugado.

El resultado solo es definitivo cuando Loterías y Apuestas del Estado publica el escrutinio oficial: antes de dar un premio por seguro, comprueba el boleto en una administración o en la web oficial.

Los premios de más de 40.000 euros tributan con un gravamen especial del 20 % sobre la parte que supera esa cantidad, que se retiene al cobrarlos. El plazo para cobrar es de tres meses desde el día siguiente al sorteo.

Cómo se juega a La Primitiva y cuánto cuesta

Se eligen 6 números del 1 al 49. En el sorteo salen 6 números y el complementario, y se extrae el reintegro, del 0 al 9, que viene impreso en el boleto. Cada apuesta cuesta 1 euro; el Joker es opcional y cuesta 1 euro más.

Categorías de premios

Especial: 6 aciertos + reintegro

1.ª: 6 aciertos

2.ª: 5 aciertos + complementario

3.ª: 5 aciertos

4.ª: 4 aciertos

5.ª: 3 aciertos

Reintegro: se devuelve el importe jugado

Último resultado de La Primitiva (jueves 1 de octubre)

En el sorteo anterior, celebrado el jueves 1 de octubre, la combinación ganadora fue 4, 14, 16, 22, 33, 45, con el complementario 46 y el reintegro 7. No hubo acertantes de primera categoría. Consulta el reparto de premios de ese sorteo.

Próximo sorteo de La Primitiva

El próximo sorteo de La Primitiva es el lunes 5 de octubre, a las 21:40. Todos los resultados están en La Primitiva: últimos resultados.

Esta página se actualiza con los datos de Loterías y Apuestas del Estado; los únicos resultados oficiales son los que publica SELAE. Juega con responsabilidad: el juego está prohibido a menores de 18 años.