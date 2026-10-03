AEMET prevé lluvia con probabilidad del 100% en Ceuta este sábado, 3 de octubre de 2026; temperaturas previstas: 22°C de mínima y 26°C de máxima.

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La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología sitúa el cielo cubierto con lluvia durante la jornada. El viento soplará del Este a 10 km/h y la sensación térmica será prácticamente la misma que los valores del termómetro, con máximas de 26°C y mínimas de 22°C, según AEMET. La humedad relativa se moverá entre el 80% y el 100%, lo que mantiene la probabilidad de precipitación alta durante todo el día.

Previsión para los próximos días

Para el domingo (4 de octubre) AEMET pronostica lluvia, aunque de menor intensidad: cielo cubierto con lluvia escasa, temperaturas entre 22°C y 25°C y viento de SE a 5 km/h. El lunes (5 de octubre) seguirá la inestabilidad con muy nuboso con lluvia escasa, máximas de 25°C y mínima de 21°C; el viento regresará al Este con 10 km/h.

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El martes (6 de octubre) AEMET indica máxima de 24°C y mínima de 20°C, pero el resto de parámetros no aparece completo en los datos facilitados.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 26°C

26°C Temperatura mínima: 22°C

22°C Estado del cielo: Cubierto con lluvia

Cubierto con lluvia Viento: E, 10 km/h

E, 10 km/h Probabilidad de precipitación: 100%

100% Humedad: 80% a 100%

80% a 100% Índice UV máximo: 5

Recomendaciones

Con lluvia asegurada, lleve paraguas o impermeable y calzado antideslizante. Con mínimas en torno a 22°C basta ropa ligera, pero conviene que sea impermeable si va a estar al aire libre.

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