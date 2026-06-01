El gigante del ‘streaming’ Netflix continúa apostando por la producción de series documentales centradas en grandes figuras del deporte. Tras el lanzamiento hace un año de la producción dedicada a Carlos Alcaraz, la plataforma estrenaba el pasado viernes ‘Rafa’, una serie documental que profundiza en la figura del considerado mejor tenista español de todos los tiempos, Rafa Nadal. Producida por Skydance Sports, la obra audiovisual ofrece un acceso sin precedentes a la trayectoria de este atleta, poseedor de 22 títulos de Grand Slam y 14 veces campeón sobre la tierra batida de Roland Garros, cuya carrera redefinió el significado de la competitividad en el deporte mundial.

La docuserie explora a lo largo de sus entregas tanto los momentos clave que marcaron la trayectoria profesional del tenista como el esfuerzo invisible y el sacrificio que sostuvieron al campeón en la élite durante más de dos décadas. A través de un recorrido de cuatro episodios, el proyecto acompaña a Nadal y al equipo de profesionales que ha permanecido a su lado durante años, revelando el nivel de exigencia, resistencia y dolor necesarios para mantenerse en la cima, así como la rivalidad generacional que definió el tenis moderno junto a Roger Federer y Novak Djokovic.

El veredicto de la audiencia sitúa a la producción en el TOP 3 en España

Tras su reciente estreno en la plataforma, la respuesta de los espectadores ha sido inmediata, situando a ‘Rafa’ directamente en el TOP 3 de los contenidos más vistos de Netflix en España, solo por detrás de las producciones ‘Berlín y la dama del armiño’ y ‘Machos Alfa’. Las redes sociales se han inundado de reacciones hacia este trabajo documental, que persigue homenajear a un icono del deporte, combinando testimonios de personas de su entorno cercano, tanto dentro como fuera de la pista, con momentos inéditos desde sus inicios con apenas tres años hasta su regreso a la competición en la temporada 2024.

La mayoría de las valoraciones compartidas por la audiencia han resultado de carácter positivo, destacando la emotividad del relato y el reflejo del desgaste físico y emocional del deportista frente a las lesiones de su propio cuerpo. Entre las reacciones públicas destaca la de la tenista Paula Badosa, quien recalcó en sus perfiles que ver el documental de Rafa la hizo llorar, no solo por todo lo vivido por el jugador, sino porque representa una parte fundamental de su propia historia. Otros usuarios en la red social «X» han calificado la producción como uno de los mejores documentales deportivos, ensalzando la muestra de sufrimiento, obsesión y capacidad de lucha llevada al límite que confirma la dimensión de la leyenda.

Una queja reiterada sobre la extensión de la docuserie

A pesar del notable éxito de visualizaciones y de los aplausos generalizados hacia la factura cinematográfica de la obra, la docuserie no ha quedado exenta de valoraciones críticas. Ciertos sectores de la audiencia han manifestado que el formato de la serie documental no se encuentra a la altura de la magnitud histórica de la figura de Rafael Nadal.

Asimismo, se ha extendido una queja repetida de manera unánime entre los usuarios que han completado el visionado de la producción: la consideración de que el metraje total de la obra se queda corto. Los espectadores coinciden en señalar que la estructura compuesta por únicamente cuatro episodios resulta insuficiente para abarcar con la profundidad necesaria el legado, la vida y la extensa carrera profesional del tenista de Manacor.