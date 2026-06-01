Félix Auger-Aliassime y Alejandro Tabilo se cruzan este lunes 1 de junio en los octavos de final de Roland Garros 2026. El encuentro, correspondiente a la cuarta ronda del torneo de París, mide a dos tenistas que buscan certificar su clasificación a la siguiente ronda en la capital francesa. Para el jugador chileno, este partido representa su primera presencia en la segunda semana de un torneo de Grand Slam, lo que supone un hito en su trayectoria deportiva dentro del circuito profesional.

En España, los aficionados al tenis disponen de diferentes alternativas para seguir en directo la retransmisión del partido por televisión y plataformas digitales. El duelo de octavos de final entre el canadiense y el chileno se puede ver a través de los canales Eurosport 1 y Eurosport 4K. Asimismo, la cobertura en directo del evento en territorio nacional está garantizada mediante las opciones de suscripción de las plataformas DAZN y HBO Max.

Horario del partido entre Félix Auger-Aliassime y Alejandro Tabilo en París

El compromiso entre ambos tenistas está programado para disputarse este lunes 1 de junio. La organización prevé que el inicio del partido se sitúe aproximadamente a las 15:30 horas, conforme a la hora oficial de España. Con respecto a los precedentes en el circuito, el historial oficial de enfrentamientos entre Félix Auger-Aliassime y Alejandro Tabilo registra un único antecedente previo, el cual se decantó a favor del jugador canadiense, fijando la serie particular en un 1-0 para el norteamericano.

El camino de Alejandro Tabilo en el torneo parisino

Alejandro Tabilo se estrena en la segunda semana de un Grand Slam tras completar una temporada que comenzó con la final del Rio Open en el mes de febrero. Tras encadenar posteriormente varias semanas con sensaciones irregulares, el tenista chileno logró enderezar su juego con la reciente conquista del título en el torneo Challenger de Aix-en-Provence.

En lo que respecta a su trayectoria sobre la tierra batida de París en esta edición de 2026, comenzó su participación con un triunfo sólido frente al polaco Kamil Majchrzak. En la ronda posterior, avanzó directamente en el cuadro sin necesidad de saltar a la pista debido a la baja médica del monegasco Valentin Vacherot. Finalmente, en su última aparición previa a los octavos de final, certificó su buen estado de forma al derrotar a la promesa local francesa Moise Kouamé.

Félix Auger-Aliassime, uno de los favoritos de la parte alta del cuadro

Por su parte, Félix Auger-Aliassime se presenta en esta ronda como el cuarto cabeza de serie del torneo. Ante las consecutivas sorpresas y las eliminaciones prematuras de varios de los principales cabezas de serie en París, el jugador canadiense se posiciona como el gran candidato para alcanzar la final por la parte alta del cuadro masculino. De hecho, el norteamericano se mantiene como uno de los tres únicos integrantes del Top 10 mundial que siguen en liza en la ronda de octavos de final.

El camino del canadiense en Roland Garros 2026 comenzó con un exigente debut en la primera ronda, donde tuvo que resolver un disputado encuentro ante el alemán Daniel Altmaier, el cual se decidió en el súper ‘tie-break’ del quinto set. Tras superar ese compromiso inicial, Auger-Aliassime encadenó dos victorias consecutivas ante el argentino Román Andrés Burruchaga y el estadounidense Brandon Nakashima. Aunque estos dos últimos triunfos no resultaron cómodos por el nivel ofrecido en la pista, sirvieron para sellar su pase definitivo a la cuarta ronda de la competición parisina.