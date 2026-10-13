Revelan que Delcy Rodríguez habría entregado monedas de oro en el aeropuerto de Barajas en 2020 y lingotes durante un viaje a Caracas, en el marco de las pesquisas sobre la trama de corrupción.

MADRID — La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil rastrea una nueva y grave ramificación en el marco de las investigaciones sobre el ‘caso Koldo’. Según revela en exclusiva El Español, los agentes indagan si el régimen venezolano encabezado por Nicolás Maduro entregó metales preciosos al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a su asesor Koldo García Izaguirre con el propósito de financiar de manera irregular al PSOE.

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Las pesquisas se centran en dos episodios clave: la entrega directa de monedas de oro en el aeropuerto de Madrid-Barajas durante la polémica visita de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez en enero de 2020, y la posterior entrega de lingotes de oro en Caracas.

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Entregas en Barajas y viajes a Caracas

De acuerdo con las informaciones del citado medio, Delcy Rodríguez habría trasladado en su equipaje durante su escala en la capital española una partida de monedas de oro de alto valor que fueron entregadas a los interlocutores españoles. Asimismo, la investigación sitúa una segunda entrega de lingotes de oro de 24 quilates directamente en suelo venezolano, en el marco de encuentros mantenidos con altos cargos de la administración chavista.

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Entre la documentación analizada por la Guardia Civil figura la fotografía de un lingote de oro de un kilogramo de peso —valorado en unos 50.000 euros en 2020— que fue remitida por el entonces ministro de Economía y Finanzas venezolano, Simón Zerpa, al empresario e intermediario de la trama, Víctor de Aldama, tras la crisis diplomática del ‘Delcygate’.

Foco en la trazabilidad y la presunta financiación irregular

Los investigadores del Instituto Armado centran sus esfuerzos en verificar la trazabilidad y el destino final de estas remesas de metales preciosos. Al tratarse de oro en bruto o lingotes de alta pureza cuyo origen y comercialización suelen quedar registrados en transacciones internacionales, la UCO busca determinar si estos fondos sirvieron para lucramiento personal o si fueron canalizados para nutrir las arcas de la formación política.

Las diligencias se mantienen abiertas en la Audiencia Nacional mientras los agentes analizan las intervenciones telefónicas, la mensajería interceptada y la documentación incautada a los principales imputados de la red.