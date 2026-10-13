La formación popular respondió a un comentario crítico sobre la presidenta madrileña compartiendo imágenes de juventud de la periodista, lo que ha provocado una rotunda condena y denuncia pública.

MADRID — La red social X (antigua Twitter) ha sido escenario de un nuevo y tenso enfrentamiento político que ha tenido como protagonistas al Partido Popular de Madrid y a la periodista Sarah Santaolalla. La polémica estalló a raíz de la publicación de un vídeo por parte de la comunicadora en el que se sugería un supuesto tambaleo de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, durante los actos oficiales del 12 de Octubre, acompañado del comentario «Ayer hubo fiesta en el ático».

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La respuesta oficial del PP madrileño no se hizo esperar y optó por contraatacar compartiendo un archivo audiovisual de los años de juventud de la periodista, en el que se la ve bailando y participando en un botellón callejero junto a una amiga. Junto al documento gráfico, la cuenta del partido ironizó: «Claro que hubo fiesta, Sara. Y lo mejor es que hay vídeo».

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Indignación de la periodista e interpelación a Feijóo

La publicación del material por parte de una cuenta institucional desató una agria controversia. La periodista reaccionó con dureza a través de la misma red social, interpelando directamente al líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y cuestionando los límites éticos de la formación:

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«¿Os habéis vuelto locos? ¿Qué hace un partido político cogiendo un vídeo…?», criticó Santaolalla, denunciando el uso de registros de su adolescencia y contraponiendo que su ocio juvenil era sufragado de forma privada frente a las polémicas inmobiliarias que la oposición achaca al entorno del Gobierno autonómico.

El cruce de reproches ha reavivado el debate sobre el uso político de los perfiles personales y la confrontación digital entre cargos institucionales, formaciones políticas y creadores de contenido en el ecosistema digital.