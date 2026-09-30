La jueza Beatriz Biedma ha alertado al juez Santiago Pedraz sobre el asesinato de Jesús Rocho, miembro del clan de los Rocho, quien fue asesinado a tiros en Badajoz el 30 de diciembre de 2024. Este hecho ocurrió mientras Biedma investigaba el caso de David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, y según la magistrada, en un momento en que las presiones contra ella estaban en su punto álgido.

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Biedma, admitida como perjudicada en la causa que investiga las supuestas maniobras para intimidarla, ha recordado que ella misma asumió las primeras diligencias sobre el asesinato de Rocho, ya que ocurrió mientras estaba de guardia. La jueza ha incluido este episodio en un escrito dirigido a Pedraz, subrayando la relevancia del clan de los Rocho en la investigación sobre las presiones lideradas por Leire Díez.

El documento presentado por Biedma forma parte de sus alegaciones tras ser reconocida como acusación particular. En él, aporta una serie de vídeos publicados por el exmagistrado Luis Sáenz de Tejada, quien ha llevado a cabo una campaña contra ella. Además, menciona una anotación encontrada en el entorno de Leire Díez que hace referencia a ella con la frase «Jueza de Badajoz. La Celsa. Heroína o gitano».

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Biedma ha destacado que la muerte de Jesús Rocho, padre de Jesús Sebastián Rocho Leal, se produjo en un contexto de presuntas presiones para destruir el procedimiento que ella instruía. La jueza ha vinculado estos hechos con una campaña de desprestigio en su contra, que se intensificó a partir de agosto de 2024 con la creación del grupo «Vacaciones y Viajes».

La campaña, según Biedma, fue promovida por Sáenz de Tejada a través de su canal de YouTube, donde publicó vídeos en los que la acusaba de violar derechos fundamentales y amenazaba con «sorpresas». Esta situación se agravó cuando Sáenz de Tejada intentó personarse en la causa contra David Sánchez y recusar a Biedma, publicando más vídeos en febrero y marzo de 2025.