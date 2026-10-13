La Policía Nacional actuó tras los momentos de tensión registrados en el marco de la acampada por el derecho a la vivienda en pleno centro de Madrid.

MADRID — La Policía Nacional ha detenido este lunes a cuatro personas, entre las que se encuentra un menor de edad, como presuntas autoras de delitos de atentado a la autoridad y desórdenes públicos tras los altercados acaecidos en la Puerta del Sol de Madrid.

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Los arrestos se produjeron en el contexto de la jornada más tensa vivida en la céntrica plaza madrileña, donde desde hace semanas permanece instalada una acampada reivindicativa sobre la problemática de la vivienda.

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Tensión en el centro de la capital y respuesta policial

La intervención de las fuerzas de seguridad tuvo lugar al desencadenarse enfrentamientos e intentonas de reventar el espacio ocupado por los acampados. Agentes de la Policía Nacional desplegaron un cordón de seguridad para contener los disturbios, durante los cuales se produjeron empujones, lanzamiento de objetos y agresiones hacia los efectivos desplegados en la zona, saldándose el operativo con la detención de los cuatro implicados.

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Entre los arrestados figura un menor de edad, a quien también se le imputan los delitos de desórdenes y atentado contra los agentes de la autoridad.

Vigilancia continua ante nuevas convocatorias

Tras controlar los episodios de alteración del orden público, la Policía mantiene la vigilancia en la zona para prevenir nuevos incidentes y garantizar la seguridad tanto de las personas que pernoctan en la acampada como de los transeúntes y comerciantes del entorno de la Puerta del Sol.

Las actuaciones policiales y los atestados correspondientes ya han sido puestos a disposición de la autoridad judicial y de la Fiscalía de Menores.