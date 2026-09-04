La asociación ecologista DAUBMA y el partido animalista PACMA exigen a la Fiscalía de Medio Ambiente identificar a los responsables de acabar con la vida de un cetáceo mular en la playa de El Trampolín.

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Ceuta — La Asociación para la Defensa del Arbolado Urbano, la Biodiversidad y el Medio Ambiente (DAUBMA) ha presentado una denuncia formal ante la Guardia Civil tras la muerte violenta de una cría de delfín mular en la playa del Trampolín, en Ceuta. El colectivo ha aportado vídeos, imágenes y capturas sacadas de redes sociales con el objetivo de identificar a las personas implicadas y derivar el caso a la Fiscalía de Medio Ambiente.

Los hechos se desencadenaron el pasado miércoles cuando el cetáceo llegó vivo pero desorientado a la orilla, debido a la intensa niebla. Según el escrito de DAUBMA, el animal fue sacado del agua a la fuerza y golpeado repetidamente en la cabeza con un palo hasta causarle la muerte.

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Vídeos difundidos en redes y versiones del suceso

La investigación se basa en unas grabaciones publicadas inicialmente por un residente local y verificadas por medios ceutíes, en las que se observa a un grupo de personas levantar al animal para desplazarlo hacia la zona trasera de las escolleras, donde se le pierde la pista:

Manipulación del cuerpo: La asociación ecologista señala que el cadáver presentaba sangrado ocular y indicios de haber sido limpiado posteriormente para ocultar huellas del ataque.

La asociación ecologista señala que el cadáver presentaba sangrado ocular y indicios de haber sido limpiado posteriormente para ocultar huellas del ataque. Hipótesis sobre el estado del animal: Mientras DAUBMA sostiene que la cría fue agredida tras salir con vida del mar, desde el partido PACMA señalan que también se investiga una segunda versión que apunta a que el ejemplar pudo llegar ya muerto a la orilla.

Mientras DAUBMA sostiene que la cría fue agredida tras salir con vida del mar, desde el partido PACMA señalan que también se investiga una segunda versión que apunta a que el ejemplar pudo llegar ya muerto a la orilla. Llamamiento a desvincular el origen: PACMA ha recalcado la importancia de investigar el caso sin caer en sesgos políticos o migratorios, recordando que «los animales no entienden de nacionalidades ni de contextos sociales; la bandera que ampare al maltratador es irrelevante».

Delito agravado contra una especie estrictamente protegida

El delfín mular (Tursiops truncatus) está catalogado como especie «vulnerable» en la Lista Roja de la UICN y protegido de manera estricta por la Directiva Hábitats de la Unión Europea y el Código Penal español.

Marco Legal / Protocolo Detalles de la normativa Calificación de los hechos Posible delito de maltrato animal con resultado de muerte y delito contra la fauna protegida. Amenaza principal en el Estrecho Capturas accidentales en artes de pesca y estrés derivado por interferencia humana. Protocolo de actuación ciudadana En caso de varamiento, no tocar ni manipular al animal y contactar de inmediato con el 112.

Tensión ambiental en la ciudad autónoma

Este suceso se produce en un escenario de especial saturación en Ceuta tras las entradas registradas a finales de julio, las cuales derivaron en la formación de asentamientos informales en zonas de costa como El Trampolín o Loma Colmenar.

A este episodio se suma la reciente denuncia presentadas por PACMA ante la aparición de un hombre transportando una oca inmovilizada dentro de una bolsa en las cercanías del CETI. Paralelamente, los colectivos DAUBMA y CECAM han vuelto a criticar la «silenciosa respuesta institucional» ante los expedientes previos entregados a las autoridades por la muerte recurrente de tortugas y delfines atrapados en redes ilegales de deriva.