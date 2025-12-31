Las principales televisiones españolas ya han confirmado quiénes serán los encargados de acompañar a millones de espectadores en la despedida de 2025 y la bienvenida a 2026. Un año más, las Campanadas se consolidan como uno de los eventos televisivos más seguidos y comentados, combinando tradición, espectáculo y nuevas fórmulas para captar la atención del público.

Atresmedia vuelve a apostar por una fórmula de éxito: Cristina Pedroche y Alberto Chicote repetirán como presentadores por décimo año consecutivo. El dúo, convertido ya en un clásico de la Nochevieja televisiva, se ha afianzado como una de las opciones preferidas por la audiencia. La expectación vuelve a girar en torno al vestuario de Pedroche, un elemento que cada año genera conversación social y se mantiene en secreto hasta el último momento. La retransmisión podrá seguirse simultáneamente en Antena 3, laSexta y atresplayer.

Mediaset, por su parte, ha optado por renovar escenario y caras. La cadena trasladará sus Campanadas hasta Sallent de Gállego, en el Pirineo aragonés, apostando por un entorno natural poco habitual en este tipo de retransmisiones. Al frente estarán Sandra Barneda y Xuso Jones, una pareja inédita que busca aportar cercanía, dinamismo y un aire diferente a la despedida del año. La elección del enclave supone además un guiño al turismo interior y a la diversidad del territorio.

En RTVE, finalmente, serán Chenoa y Estopa quienes den la bienvenida a 2026 desde la Puerta del Sol. La decisión llega tras la renuncia de Andreu Buenafuente por motivos de salud, lo que también deja fuera a Sílvia Abril. La televisión pública apuesta así por la música y la complicidad de rostros muy queridos por el público. Tanto la cantante como los hermanos Muñoz han expresado su ilusión por participar en un momento que consideran especialmente significativo y que afrontan con naturalidad y entusiasmo.

El auge de las plataformas digitales también tendrá su reflejo en la última noche del año. Tras el éxito de retransmisiones anteriores en streaming, los creadores de contenido Carlos y Daniel Ramos, conocidos como Zonagemelos, llevarán a la Puerta del Sol el final de su reality La casa de los gemelos. La emisión, prevista desde uno de los balcones de la plaza madrileña, promete generar debate y atraer a una audiencia joven habituada a consumir contenidos fuera de la televisión tradicional.

Las Campanadas siguen siendo uno de los rituales más arraigados de la cultura española. Cada 31 de diciembre, millones de personas comparten las doce uvas frente al televisor o en la propia Puerta del Sol, en un acto que simboliza el cierre de un año y la esperanza en el que comienza. Entre tradición y renovación, las cadenas vuelven a competir por ofrecer una retransmisión memorable en una noche que, año tras año, sigue uniendo a todo un país.