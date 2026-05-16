El santoral católico celebra hoy, 17 de mayo, a Santa Teresita del Niño Jesús, una de las figuras más queridas de la espiritualidad carmelitana. En esta fecha se recuerda su canonización, celebrada por el papa Pío XI en 1925.

Domingo de mayo, esta jornada invita a fijar la mirada en la “infancia espiritual” que marcó la vida de Teresita. Su testimonio sigue muy presente en parroquias, familias y templos a través de la oración sencilla, la confianza y el amor cotidiano.

Santa Teresita del Niño Jesús (1873-1897)

Teresa de Lisieux nació en 1873 en Francia y, con pocos años, ya mostraba una gran sensibilidad hacia la vida interior. Ingresó en el Carmelo, donde vivió como religiosa carmelita descalza hasta su muerte en 1897. Aunque su salud fue frágil, su vida se caracterizó por la constancia en los deberes comunes y por la búsqueda de Dios en lo pequeño.

Uno de los puntos centrales de su mensaje es la llamada infancia espiritual: la experiencia de sentirse amada por Dios y responder con confianza y amor. Más que gestos extraordinarios, Teresita subraya la fidelidad diaria: una forma de humildad que nace de reconocer los propios límites y abandonarse a la gracia.

La Iglesia la colocó en el centro de su calendario de forma solemne cuando se celebró su canonización el 17 de mayo de 1925, presidida por el papa Pío XI. En la tradición católica, este día quedó unido a la alegría de verla reconocida públicamente como santa, con un influjo que se extendió rápidamente por todo el mundo.

El legado de Santa Teresita del Niño Jesús se percibe en la devoción popular y en la enseñanza espiritual: su figura es frecuentemente asociada a la cercanía de Dios, a la sencillez de la oración y a la práctica de la caridad en detalles concretos. Por eso, muchos fieles rezan con su intercesión, especialmente cuando piden fortaleza, paciencia y serenidad.

Otros santos que se celebran el 17 de mayo

San Adrión de Alejandría : obispo de Alejandría , destacado por su papel en la vida eclesial de su tiempo.

: obispo de , destacado por su papel en la vida eclesial de su tiempo. San Emiliano de Vercelli : santo vinculado a la tradición de Vercelli , recordado por su testimonio cristiano.

: santo vinculado a la tradición de , recordado por su testimonio cristiano. San Pascual Bailón : fraile y santo de gran devoción eucarística, conocido por su amor a la Eucaristía .

: fraile y santo de gran devoción eucarística, conocido por su amor a la . San Pedro Liu Wenyuan : mártir asociado a los cristianos perseguidos en China .

: mártir asociado a los cristianos perseguidos en . Santa Restituta : santa venerada en la tradición de Nápoles , recordada por su fidelidad.

: santa venerada en la tradición de , recordada por su fidelidad. San Víctor de Alejandría : figura eclesial de la tradición alejandrina, recordado como santo.

: figura eclesial de la tradición alejandrina, recordado como santo. Beata Antonia Mesina : beata italiana, reconocida por su vida cristiana y su testimonio.

: beata italiana, reconocida por su vida cristiana y su testimonio. Santa Julia Salzano: santa italiana, vinculada a su dedicación a la vida religiosa.

Significado litúrgico del 17 de mayo

El 17 de mayo combina un recuerdo histórico de gran relieve con una forma de vivir el día: la conmemoración de la canonización de Santa Teresita del Niño Jesús en 1925 por el papa Pío XI. En la práctica, muchas celebraciones parroquiales de este domingo orientan la oración hacia la infancia espiritual, un estilo de cercanía a Dios que se expresa en actos sencillos: dar gracias, pedir perdón, sostener la paciencia en la familia y cuidar los detalles de la caridad. También es habitual que se invoque su intercesión en momentos de enfermedad o cansancio, confiando en que lo pequeño, vivido con amor, tiene valor ante Dios.