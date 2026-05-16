La actriz y cantante gallega se impone en la noche de Antena 3 con su imitación de Rigoberta Bandini y dona los 3.000 euros del premio a la asociación DEBRA para la investigación de la Piel de Mariposa.

La quinta gala de ‘Tu cara me suena’, emitida este viernes 15 de mayo, ha provocado una notable reconfiguración en la tabla clasificatoria del concurso de Antena 3. Tras la victoria cosechada por Sole Giménez en la entrega de la semana anterior, las puntuaciones otorgadas por el jurado y el público asistente en el plató han deparado un desenlace en el que Cristina Castaño se ha alzado con el triunfo. La intérprete gallega, que en anteriores ocasiones se había quedado a las puertas de la primera posición, logró consolidar su victoria en una velada caracterizada por la disparidad en los baremos de votación y por la presencia de invitados de relieve como Norma Duval y el dúo musical Gente de Zona.

La noche ofreció momentos de gran contenido lúdico, entre los que destacó la participación de Jesulín de Ubrique. El torero encaró el reto asignado de interpretar el tema ‘Torero’, el éxito que popularizó Chayanne en el año 2002. Pese a las carencias de afinación apreciadas en la emisión televisiva, que se asemejó por momentos a una interpretación de karaoke, la actitud del concursante recabó la complicidad de los miembros del jurado. Chenoa, ateniéndose a criterios técnicos sobre el mantenimiento del ritmo y los fraseos en una composición de alta dificultad, cumplió su compromiso previos de otorgarle 12 puntos. A esta valoración se sumaron los 11 puntos de Florentino Fernández y los 10 de Lolita, mientras que Àngel Llàcer ofreció una postura más rigurosa al calificar la actuación con un 6.

El veredicto y el desarrollo de las votaciones

La resolución de la gala estuvo condicionada por la generosidad en el reparto de votos del jurado, una circunstancia que restó opciones de victoria a otras candidaturas firmes. Paula Koops se vio perjudicada por calificaciones ostensiblemente bajas que la situaron a tres puntos del liderato, a pesar del respaldo explícito recibido por parte del público de las gradas. Por su parte, María Parrado cosechó un empate a 20 puntos con la madrileña gracias a su imitación de una ‘Guerrera Kpop’, un resultado que tampoco le bastó para acceder al escalón más alto del podio.

Finalmente, el triunfo se decantó del lado de Cristina Castaño. Su condición de actriz y cantante le permitió ejecutar con solvencia la imitación de la actuación que Rigoberta Bandini ofreció en la gala de los Premios Goya 2025, donde interpretó ‘El amor’, un tema original de Massiel dotado de una exigente carga expresiva y gestual. Ante el anuncio de su victoria, motivado por el 12 otorgado por el público, la concursante reaccionó con sorpresa antes de recoger el galardón de manos del presentador Manel Fuentes, quien bromeó con ella ante su inicial vacilación para descender al escenario.

Donación benéfica a la Piel de Mariposa

Fiel al protocolo solidario del formato televisivo, Cristina Castaño asignó los 3.000 euros del premio a la asociación DEBRA, una entidad dedicada al apoyo de los afectados por la enfermedad de Piel de Mariposa. Esta patología de carácter raro incide en una población reducida de aproximadamente 500 personas en el territorio nacional, según los datos proporcionados por la citada asociación médica.

La dolencia se define técnicamente por la ausencia de los elementos proteicos que ejercen de nexo de unión o «pegamento» entre las distintas capas de la piel. Al carecer de estas proteínas específicas que confieren resistencia frente a traumatismos, golpes o meros roces cotidianos, las personas diagnosticadas con Piel de Mariposa se ven obligadas a someterse a procesos de vendaje corporal de manera prácticamente diaria para proteger la integridad de su cuerpo.

Así queda la clasificación general del concurso

Tras la celebración de las cinco primeras galas del programa, la tabla clasificatoria provisional de ‘Tu cara me suena’ queda encabezada por María Parrado, seguida de cerca a un solo punto de distancia por J Kbello. El orden oficial de los participantes se establece de la siguiente manera:

María Parrado: 102 puntos

J Kbello: 101 puntos

Cristina Castaño: 96 puntos

Paula Koops: 84 puntos

Martín Savi: 82 puntos

Sole Giménez: 79 puntos

Jesulín de Ubrique: 69 puntos

Aníbal Gómez: 58 puntos

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Leonor Lavado: 49 puntos

La velada se completó con la actuación de Martín Savi, caracterizado como Marc Anthony, quien compartió el escenario del programa junto al dúo Gente de Zona para interpretar la conocida pieza musical ‘La gozadera’.