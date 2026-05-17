El santoral católico celebra hoy, 18 de mayo, a la Beata Guadalupe Ortiz de Landázuri, un testimonio firme de vida consagrada en el siglo XX. La Iglesia recuerda su entrega y el modo concreto en que sostuvo su fe en el trabajo y la misión.

Este lunes, en el marco del tiempo litúrgico de mayo, la conmemoración de la Beata Guadalupe invita a conocer su trayectoria eclesial, especialmente su relación con el Sagrado Corazón y su empeño por servir a los demás. Además, el mismo día la liturgia y la devoción local rescatan otras figuras de la historia cristiana y de la antigüedad.

Beata Guadalupe Ortiz de Landázuri

La Beata Guadalupe Ortiz de Landázuri (conocida por su entrega apostólica) se sitúa en el contexto de la Iglesia del siglo XX, cuando la expansión de la vida consagrada y el compromiso educativo y evangelizador cobraron gran fuerza. Su nombre se asocia a una vida marcada por la formación, la disciplina interior y la disponibilidad para la misión.

Un rasgo clave de su testimonio es su pertenencia a un camino de consagración orientado al servicio. Su espiritualidad se entiende en relación con el Sagrado Corazón, y por eso su figura es recordada con especial cercanía por quienes buscan unir oración, trabajo y amor apostólico.

La Iglesia la honra como beata por la coherencia de su vida y el alcance de su ejemplo. En el santoral, su recuerdo permanece unido a la idea de fidelidad cotidiana: sostener una vocación, responder a las necesidades de la comunidad y mantener el corazón firme incluso en momentos de dificultad.

Quienes se acercan a su historia suelen valorar, además, el modo en que su figura enlaza lo espiritual con lo concreto: vivir la fe sin fórmulas vagas, con opciones concretas de servicio y con una mirada atenta a los demás, al estilo de su inspiración eclesial.

Otros santos que se celebran el 18 de mayo

Santa Claudia : virgen y mártir, tradición cristiana antigua vinculada al testimonio de la fe.

: virgen y mártir, tradición cristiana antigua vinculada al testimonio de la fe. San Dióscoro de Alejandría : figura eclesial asociada a Alejandría , recordado en el santoral.

: figura eclesial asociada a , recordado en el santoral. San Erico IX : monarca histórico en el recuerdo litúrgico, conmemorado en este día.

: monarca histórico en el recuerdo litúrgico, conmemorado en este día. San Félix de Cantalicio : santo ligado a la tradición de Italia y a la devoción popular.

: santo ligado a la tradición de Italia y a la devoción popular. San Félix de Spalato : venerado en la tradición cristiana de Spalato (Split), con memoria histórica propia.

: venerado en la tradición cristiana de (Split), con memoria histórica propia. San Juan I : papa , reconocido en la historia de la Iglesia como pastor de su tiempo.

: , reconocido en la historia de la Iglesia como pastor de su tiempo. San Potamón y compañeros : mártires, unidos en un mismo testimonio de fe.

: mártires, unidos en un mismo testimonio de fe. Beata Blandina Merten : beata de la vida consagrada en el calendario, con memoria de entrega.

: beata de la en el calendario, con memoria de entrega. Beato Burcardo de Beinwil : beato vinculado a la historia religiosa de su región.

: beato vinculado a la historia religiosa de su región. Beato Guillermo de Toulouse: beato relacionado con el recuerdo eclesial en Toulouse.

Significado litúrgico

El 18 de mayo suele celebrarse en clave de memoria: por un lado, la conmemoración de la Beata Guadalupe Ortiz de Landázuri resalta la fecundidad de la vida consagrada; por otro, la presencia de mártires y de pastores —como San Juan I, papa— mantiene vivo el sentido de pertenencia a la Iglesia en continuidad con sus testigos. En la devoción diaria, muchos fieles aprovechan estas fechas para orar con intención por vocaciones y por quienes sirven en educación, caridad y misión, mirando el ejemplo de fidelidad que propone el santoral.