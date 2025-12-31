La Ciudad Autónoma de Ceuta dispone hoy del servicio de farmacias de guardia, garantizando la atención farmacéutica a la ciudadanía fuera del horario habitual de apertura. Este sistema permite el acceso a medicamentos y asesoramiento profesional durante todo el día y la noche.

Farmacias de guardia por zonas

Zona Centro

La farmacia Zurita C.B. es la encargada de prestar el servicio de guardia en el centro de la ciudad durante la jornada diurna.

Campo Exterior

En la zona de Campo Exterior, la farmacia Puya C.B. permanece de guardia para atender a los vecinos que necesiten asistencia farmacéutica.

Turno de noche

El servicio nocturno de guardia está cubierto por la farmacia Puya C.B., que permanecerá abierta durante la noche para atender posibles urgencias.

Con esta organización, Ceuta asegura la cobertura farmacéutica las 24 horas del día, un servicio esencial para responder a necesidades sanitarias urgentes y garantizar el bienestar de la población.