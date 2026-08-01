Ningún alimento “quema” grasa por sí solo: la pérdida de masa grasa depende del balance energético y del patrón alimentario, aunque en Ceuta estos debates también se mezclan con costumbres culinarias locales.

Mito 1: “Hay alimentos que queman grasa por sí solos”

La idea de un “alimento milagro” simplifica en exceso un proceso complejo. La reducción de grasa corporal se consigue, fundamentalmente, cuando las calorías gastadas superan a las consumidas y ese déficit se mantiene en el tiempo.

Algunos alimentos ayudan a la saciedad o aportan nutrientes que facilitan adherencia a una dieta (proteínas, fibra), pero ninguno elimina grasa de forma directa. Más práctico que buscar un “quemador” es diseñar comidas equilibradas y sostenibles que se puedan mantener a largo plazo.

Mito 2: “Los carbohidratos engordan siempre”

Los carbohidratos no son intrínsecamente malos: su efecto depende de la calidad (integrales frente a ultraprocesados), la porción y el resto de la dieta.

Cereales integrales, legumbres, frutas y muchas verduras aportan fibra y micronutrientes. En cambio, productos refinados y con azúcares añadidos suelen facilitar el exceso calórico y deben consumirse con moderación.

Mito 3: “El gluten es malo para todo el mundo”

El gluten es perjudicial para las personas con celiaquía y puede necesitarse su reducción en otras condiciones específicas tras valoración médica. Sin diagnóstico ni síntomas claros, eliminarlo no aporta beneficios comprobados para la mayoría.

La decisión razonable es individual: evaluar síntomas y consultar a un profesional antes de suprimir grupos alimentarios enteros.

Mito 4: “Las grasas son siempre perjudiciales”

La categoría “grasas” engloba tipos con efectos distintos sobre la salud. Las grasas insaturadas —presentes en aceite de oliva, frutos secos y pescados— se asocian con beneficios cardiovasculares, mientras que las grasas trans y el exceso de saturadas conviene reducir.

Más relevante que evitar las grasas es atender a la calidad del alimento, las cantidades y el contexto de la dieta global.

Mito 5: “Hay que evitar por completo la sal y el azúcar”

Ni la sal ni el azúcar son útiles en exceso, pero tampoco requieren una eliminación absoluta en la mayoría de los casos.

La sal es necesaria en la dieta, aunque muchas personas consumen más de lo recomendado por salud pública; los azúcares añadidos conviene limitarlos, priorizando azúcares presentes en alimentos enteros y ricos en fibra. Leer etiquetas y comparar el aporte energético y de azúcares por ración ayuda a decidir mejor.

Mito 6: “Los ultraprocesados son siempre inocuos si no se comen mucho”

Incluir ocasionalmente ultraprocesados no es incompatible con una dieta sana, pero cuando pasan a ocupar la mayor parte de las ingestas suelen desplazar alimentos más nutritivos (verduras, legumbres, cereales integrales) y facilitar el exceso calórico.

La evaluación debe centrarse en la frecuencia y en qué papel cumplen esos productos en la dieta diaria.

Mito 7: “Los ‘detox’ y los zumos limpian el organismo”

Hígado y riñones realizan funciones de depuración continuas; no hay evidencia de que protocolos “detox” comerciales sustituyan hábitos saludables. Además, muchos zumos industriales o caseros concentran azúcares y pierden fibra.

Para apoyar las funciones corporales conviene hidratarse, consumir una variedad de alimentos (con fruta entera y verduras) y mantener actividad física adecuada.

Recomendaciones con base científica

Más que buscar secretos, la evidencia respalda patrones coherentes y sostenibles:

Variedad de alimentos de origen vegetal y, si se desea, animal, adaptados a necesidades personales.

de alimentos de origen vegetal y, si se desea, animal, adaptados a necesidades personales. Priorizar alimentos poco o mínimamente procesados.

alimentos poco o mínimamente procesados. Equilibrar carbohidratos, proteínas y grasas de calidad.

carbohidratos, proteínas y grasas de calidad. Incluir fibra (legumbres, verduras, frutas, cereales integrales).

(legumbres, verduras, frutas, cereales integrales). Mirar el total del día: porciones, frecuencia y contexto.

Una alimentación saludable suele ser menos una “dieta perfecta” y más una estrategia realista y sostenible que reduzca la influencia de mitos y promesas rápidas.

Nota: Este artículo es divulgativo. Si existen condiciones médicas, intolerancias o objetivos concretos, consulte con profesionales sanitarios o nutricionistas para recibir recomendaciones personalizadas.