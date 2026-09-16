Las principales publicaciones de la prensa social de este miércoles, 16 de septiembre de 2026, repasan las novedades sobre la familia real, los conciertos de la cantante colombiana, el cambio estético de Lucas González y las confesiones de Amaia Montero

Las portadas de las revistas del corazón de este miércoles, 16 de septiembre de 2026, llegan a los quioscos con una variada selección de asuntos de actualidad social, institucional y cultural. La presencia de la familia real en la competición de Fórmula 1 celebrada en Madrid, el desembarco de Shakira en la capital para dar comienzo a su residencia de doce conciertos, el resultado de la intervención estética de Lucas González y la nueva etapa de Anabel Pantoja en Sevilla centran los contenidos de las principales publicaciones semanales.

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El Rey Felipe VI y sus hijas en el Gran Premio de España de Fórmula 1

La revista ¡Hola! cede el protagonismo de su primera página a la celebración del Gran Premio de España de Fórmula 1 en Madrid, acontecido el pasado fin de semana. La publicación destaca la asistencia del rey Felipe VI acompañado por sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, quienes presenciaron la prueba y se fotografiaron con los pilotos españoles Fernando Alonso y Carlos Sainz Jr. El número repasa los detalles del evento deportivo en la capital.

Junto a la información sobre la familia real, la cabecera incluye un reportaje y entrevista con Fran Rivera y Lourdes Montes. En él, abordan su afecto por Tana Rivera, hija mayor del torero, su admiración por el diestro Andrés Roca Rey, y la respuesta dada por Rivera a su hermano Cayetano en el marco de su distanciamiento familiar. Asimismo, la portada recoge la cobertura del funeral del rey Harald V de Noruega, celebrado la pasada semana en Oslo con representación de casas reales internacionales. Esta presencia de Don Felipe y sus hijas en el circuito madrileño de Fórmula 1 es compartida también en las portadas de Semana y Diez Minutos.

La llegada de Shakira a Madrid y la residencia de doce conciertos

El aterrizaje de Shakira en España constituye uno de los ejes informativos de la jornada en las cabeceras Lecturas y Semana. La artista de Barranquilla llegó a la capital este pasado lunes, registrando un recibimiento multitudinario previo al inicio, este viernes 19 de septiembre, de su residencia de doce conciertos en la ciudad, para los cuales no quedan entradas disponibles desde hace meses.

La revista Lecturas califica la llegada de la cantante como un «huracán» y dedica espacio a detallar las características del Macondo Park, el recinto en el que se desarrollarán las doce actuaciones programadas. Además, la publicación incluye en portada a la actriz Penélope Cruz, destacando su presencia en la última edición del Festival de Cine de Venecia para presentar la película ‘Búnker’, dirigida por Florian Zeller y coprotagonizada por su marido, Javier Bardem.

La reconstrucción estética de Lucas González y el traslado de Anabel Pantoja

Por su parte, la revista Semana lleva a su portada fotografías en exclusiva del nuevo aspecto del cantante Lucas González, integrante del dúo Andy y Lucas. La publicación muestra las imágenes del artista paseando por las calles de Madrid tras someterse a una reconstrucción estética de nariz en Turquía, intervención motivada por complicaciones que le dificultaban la respiración.

La misma cabecera publica en exclusiva imágenes de Anabel Pantoja junto a su hija Alma con motivo del inicio de una nueva etapa residencial en Sevilla. La sobrina de Isabel Pantoja se ha instalado en la capital andaluza junto a su pareja, David Rodríguez, estrenando vivienda.

Las declaraciones de Amaia Montero y otras noticias del sector

La publicación Diez Minutos abre su edición con una entrevista a la cantante Amaia Montero, quien aborda pasajes de su trayectoria personal y profesional. En sus declaraciones, la artista afirma: «Viví un infierno, quería irme de este mundo», en un momento en el que se encuentra inmersa en la gira de regreso junto a La Oreja de Montero, la formación musical con la que se dio a conocer.

El ejemplar de Diez Minutos se completa con la cobertura del nacimiento del primer hijo de la cantante Lady Gaga junto a su prometido, Michael Polansky, tras ser fotografiada con el recién nacido. Finalmente, la revista informa sobre el acercamiento de Isabel Pantoja a la bailarina Lola García, pareja de su hijo Kiko Rivera y con quien ha actuado recientemente, al tiempo que mantiene el distanciamiento con su hija pequeña, Isa Pantoja.