La heredera al trono inicia sus estudios de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid tras completar tres años de formación militar, acaparando el interés principal de las portadas semanales.

La Princesa de Asturias se ha convertido en la gran protagonista de las portadas de la prensa social. Tras haber completado tres años de formación militar, la heredera al trono ha iniciado una nueva etapa académica en el campus de Getafe de la Universidad Carlos III de Madrid, donde cursará los estudios de Ciencias Políticas. Su llegada a las aulas ha generado una enorme expectación mediática, situándose como el tema de mayor relevancia en las principales publicaciones de la semana.

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Las cuatro grandes revistas de la prensa del corazón coinciden en analizar el salto de la Princesa Leonor de las academias militares al ámbito universitario. La revista ¡Hola! dedica su portada a este acontecimiento bajo el titular «Leonor, ilusionada, comienza la universidad», abordando las claves y los retos de esta etapa académica. En sus páginas se incluye también un espacio dedicado a Cayetano Martínez de Irujo, quien recibe a la publicación en su palacio de San Sebastián para repasar su pasado, presente y futuro familiar.

Por su parte, la revista Semana enfoca la llegada de la heredera destacando que ya conoce a sus compañeros de clase en el arranque de su formación superior. La publicación complementa su edición con otros personajes de la actualidad social, como la presencia de Georgina Rodríguez en el Festival de Cine de Venecia y los detalles sobre la situación familiar de Lydia Lozano, donde figuran las primeras imágenes de la recuperación de su marido.

La revista Lecturas aborda la incorporación universitaria de la Princesa definiéndola como una auténtica revolución y anunciando los detalles y curiosidades de su nueva vida como estudiante. La portada comparte el interés informativo con la cobertura del Festival de Cine de Venecia y los actos vinculados al funeral de Estado del rey Harald de Noruega.

Finalmente, Diez Minutos recoge las primeras impresiones de la Princesa Leonor en la universidad, aunque reserva su imagen principal a la visita solidaria de la cantante Aitana a la unidad pediátrica oncológica del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. La revista completa sus contenidos con las vacaciones de Mario Casas y Melyssa Pinto en Cantabria y la actualidad del Festival de Venecia.