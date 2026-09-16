La hija del mayoral de Cantora regresa a Honduras con el objetivo de sumarse a la edición de leyendas tras el dictamen médico que obliga a la hija de Raquel Bollo a regresar a España

La organización de Supervivientes All Stars ha hecho oficial la incorporación de Laura Cuevas como nueva concursante de la edición en sustitución de Alma Bollo, quien ha tenido que abandonar los Cayos Cochinos por prescripción médica. La salida repentina de la joven ha obligado a la dirección del programa a reestructurar la plantilla de participantes, enviando a Honduras a un perfil con conocidos conflictos previos con varios de los concursantes que ya se encuentran en el certamen, entre los que figuran Asraf Beno, Rosa Benito y Damián Quintero.

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La baja de Alma Bollo se comunicó el pasado domingo durante la emisión de Conexión Honduras. Tras someterse a diversas pruebas y a una estricta supervisión por parte del equipo sanitario para evaluar su estado físico, los facultativos determinaron que no debía continuar en el desarrollo del juego. La presentadora Sandra Barneda fue la encargada de dar lectura al parte médico oficial: «Después de realizar las pruebas pertinentes se ha detectado una lesión que, pese a presentar una evolución satisfactoria con buena respuesta al tratamiento, desaconseja su permanencia en la experiencia. Por ello, se va a proceder a su trasladado a España». Aunque no se concretaron las causas exactas del problema físico, el origen podría encontrarse en el salto desde el helicóptero realizado durante la gala de estreno.

El regreso de un perfil vinculado al entorno de Cantora

Ante la imposibilidad de que la concursante continuara en la competición, la dirección del formato televisivo activó el protocolo para cubrir la vacante de forma inmediata. La propia Sandra Barneda avanzó la llegada de un nuevo participante con salto desde el helicóptero incluido para la entrega de Tierra de Nadie, después de que la cadena adelantara que se trataba de una persona con un carácter explosivo y con vínculos previos con los náufragos presentes en la isla.

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Finalmente se ha revelado que la elegida es Laura Cuevas, hija del que fuera mayoral de la finca Cantora, colaboradora de televisión y exparticipante de espacios como GH VIP 3 y Supervivientes 2025. Su incorporación busca cubrir la plaza vacante en una dinámica marcada por las rencillas del pasado que mantiene con tres de los integrantes de esta edición de leyendas: Asraf Beno, Rosa Benito y Damián Quintero. Tras confirmarse su identidad, Cuevas ha efectuado el tradicional salto desde el helicóptero para formalizar su entrada plena en el concurso y comenzar su trayectoria en los Cayos Cochinos.