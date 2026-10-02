La Confederación de Sindicatos de Inquilinas y colectivos sociales convocan más de medio centenar de movilizaciones en todo el país tras la acampada en la Puerta del Sol y el desahucio de una vecina de 87 años.

La ola de protestas por la vivienda que se ha intensificado durante esta semana confluirá durante el fin de semana del 2, 3 y 4 de octubre en más de medio centenar de movilizaciones confirmadas por toda la geografía española. Coordinadas por la Confederación de Sindicatos de Inquilinas junto a diversos colectivos sociales, estas acciones suceden al desarrollo de la acampada en la Puerta del Sol de Madrid, iniciativa que se ha extendido a distintos puntos del país tras el desahucio de Maricarmen, una ciudadana de 87 años obligada a abandonar el inmueble en el que había residido durante las últimas siete décadas.

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La convocatoria masiva se produce 24 horas después de la convalidación en el Congreso de los Diputados de los dos decretos ley de vivienda impulsados por el Gobierno. La Confederación de Sindicatos de Inquilinas manifestó este miércoles su posición favorable a ambos textos, si bien la organización criticó la división de las medidas en dos documentos independientes, supeditando la entrada en vigor de la regulación de alquileres y los mecanismos antidesahucios a la aprobación conjunta de ambos. Como previa a las marchas, este jueves se programaron caceroladas ante las casas consistoriales para solicitar el voto afirmativo de los grupos parlamentarios, sumada a la protesta celebrada en Logroño desde la antigua estación de autobuses de la calle Vara de Rey.

Calendario y horarios de las convocatorias por jornadas

Las acciones de protesta se inician este viernes 2 de octubre a las 19:00 horas con movilizaciones en las tres capitales vascas, Pamplona, Segovia y Sevilla. En concreto, los puntos de encuentro quedan fijados en la plaza Arriaga de Bilbao, el Boulevard Zumardia de Donostia, la Plaza del Castillo de Pamplona, la plaza San Millán de Segovia, las Setas de la Encarnación en Sevilla y la plaza de la Virgen Blanca en Vitoria.

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Para la mañana del sábado 3 de octubre se han programado marchas en numerosos municipios. A las 11:00 horas darán comienzo las protestas en Valencia (con salida desde Porta de la Mar) y en Santa Cruz de Tenerife (desde la Plaza Weyler hasta la Plaza del Príncipe). A las 11:30 horas se iniciará la marcha en Ferrol (Praza Amada García).

A las 12:00 horas se concentrarán las salidas en la capital y en diversos puntos peninsulares e insulares. En Madrid, la marcha transcurrirá desde la Puerta del Sol hasta el Congreso de los Diputados, contando con cuatro puntos de partida que confluirán en la Plaza de Cibeles: desde la Glorieta Emilio Castelar al norte, Atocha al sur, el Hospital Princesa al este y la Plaza de España al oeste. En ese mismo horario se han fijado convocatorias en Arrecife (frente al Cabildo viejo), Cádiz (Plaza de San Antonio), Guadalajara (desde la plaza del Ayuntamiento por la calle Mayor hasta la calle Wenceslao Argumosa), Las Palmas de Gran Canaria (entre el Auditorio Alfredo Kraus y el parque de Santa Catalina), León (desde la Plaza de Guzmán el Bueno hasta San Marcelo), Los Llanos de Aridane (Plaza de España), Huelva (frente a la Subdelegación del Gobierno), Girona (Plaça del Vi), Palma (Plaza de España), Puerto del Rosario (frente a la Delegación del Gobierno), Santander (frente a la Delegación del Gobierno de Cantabria), Santiago de Compostela (Praza do Obradoiro) y Zamora (desde la Plaza de la Marina). La jornada matinal se completa con las convocatorias de Ourense a las 12:30 horas (Praza Maior) y Talavera de la Reina a las 13:30 horas (Plaza de la Trinidad).

Movilizaciones vespertinas del sábado y jornada del domingo

Durante la tarde del sábado 3 de octubre se mantendrá la actividad reivindicativa. Zaragoza iniciará su marcha a las 18:00 horas desde la Plaza de Santo Domingo, seguida a las 18:30 horas por Albacete (Plaza Gabriel Lodares) y Toledo (desde Zocodover por el Casco Histórico hasta la plaza del Ayuntamiento). A las 19:00 horas están fijadas las manifestaciones de A Coruña (desde Ronda de Outeiro hasta la Subdelegación del Gobierno), Granada (Plaza de Isabel la Católica), Jerez de la Frontera (Plaza del Arenal), Lugo (delante del Concello), Málaga (Plaza de la Constitución), Soria (Plaza Mariano Granados), Valladolid (Fuente Dorada) y Vigo (desde Vía Norte hasta Porta do Sol).

En la misma franja de las 19:00 horas se desarrollará la marcha de L’Hospitalet de Llobregat y Barcelona, planteada mediante una columna a pie para conectar ambas localidades. Concebida inicialmente como un homenaje a Olga, vecina que se quitó la vida tras un desahucio, la organización ha señalado que la cita busca constituir un clamor social frente a este tipo de situaciones. Las convocatorias del sábado concluyen en Palencia a las 19:30 horas (Plaza Pío XII) y en Burgos a las 20:00 horas (Plaza del Cid).

La jornada del domingo 4 de octubre acogerá movilizaciones en Almería a las 11:00 horas (Puerta de Purchena), Cuenca a las 11:30 horas (Plaza de España), Badajoz (frente a la Consejería de Vivienda), Gijón (Plaza del Humedal), Salamanca (frente a la Subdelegación del Gobierno) a las 12:00 horas y Logroño a las 12:30 horas (Glorieta del Doctor Zubía). Por la tarde, Bilbao, Donostia, Pamplona y Vitoria repetirán movilizaciones a las 12:00 horas en la Plaza Elíptica, Boulevard Zumardia, Plaza de las Merindades y plaza de la Virgen Blanca, respectivamente. Murcia iniciará su marcha a las 18:00 horas (Plaza de la Cruz Roja), Teruel a las 18:30 horas (Plaza Torico) y Córdoba a las 19:00 horas (desde la Plaza de Costasol hasta el Ayuntamiento). Para el lunes 5 de octubre se ha confirmado la convocatoria de Pontevedra a las 20:00 horas en la Praza da Peregrina, figurando asimismo confirmaciones pendientes de horario en Ávila y Ciudad Real.