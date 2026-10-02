Trascienden los detalles de una llamada telefónica mantenida en octubre de 2025 entre el español y su madre, Silvia Bronchalo, en la que le suplicaba financiar una estrategia basada en la compra de un terreno y el uso de contactos en Tailandia.

Lee tambien: Silvia Bronchalo estalla tras la filtración de una llamada con Daniel Sancho desde prisión: «Me siento agredida»

Madrid | Nuevos detalles han salido a la luz sobre la conversación telefónica que Daniel Sancho mantuvo desde el centro penitenciario tailandés con su madre, Silvia Bronchalo, el 4 de octubre de 2025. Según la información publicada por OkDiario, el joven, condenado a cadena perpetua por el asesinato premeditado y desmembramiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta, estaba convencido de poder eludir la prisión mediante una maniobra económica de 100.000 euros.

Durante la llamada, un desesperado Daniel Sancho intentaba persuadir a su madre para que viajara a Tailandia e invirtiera sus ahorros en la compra de un terreno a una persona con influencias locales. La propiedad se utilizaría como aval para solicitar la libertad bajo fianza, garantizando Sancho que dicha persona facilitaría que la causa cayera en manos de jueces favorables. La confianza del recluso en la efectividad del plan era tal que fijó una fecha concreta ante su madre: «El 15 de noviembre estoy fuera de la cárcel (…). El 15 de noviembre abrazas a tu hijo, aquí en Tailandia».

Lee tambien: Tres años de cárcel para el exdirector de Trabajo Daniel Rivera por la ayuda de casi un millón de euros a Autologística

Súplicas, dudas sobre la legalidad y reveses judiciales

La conversación refleja el contraste entre la urgencia de Sancho y las cautelas de Bronchalo. Frente a las súplicas de su hijo —quien denunciaba su situación de aislamiento y la dureza de compartir recinto con convictos por delitos graves alegando que debería estar en España—, la madre expresó repetidamente sus dudas sobre la legalidad de la operación y el riesgo de incurrir en nuevos problemas judiciales.

A pesar de las esperanzas depositadas por Sancho en esta estrategia durante el otoño de 2025, la vía judicial no ha prosperado a su favor. En septiembre de 2026, el Tribunal de Apelación de Tailandia rechazó íntegramente el recurso presentado por los abogados del español, ratificando de manera definitiva la pena de cadena perpetua por el crimen de Edwin Arrieta.