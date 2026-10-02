La madre de Daniel Sancho denuncia la grabación, manipulación y difusión sin consentimiento de una conversación privada mantenida en octubre de 2025, en la que su hijo le exponía un plan económico para intentar salir de la cárcel en Tailandia.

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Madrid | Silvia Bronchalo ha roto rotundamente su silencio tras la publicación de una conversación privada con su hijo, Daniel Sancho, grabada en octubre de 2025 mientras él permanecía en la prisión tailandesa de Surat Thani. En declaraciones al programa Vamos a ver a través del periodista Kike Calleja, la expareja de Rodolfo Sancho ha expresado su indignación ante la difusión del audio, afirmando sentirse «muy enfadada» y víctima de una maniobra de manipulación mediática.

«Llevo tres años tragando y ahora resulta que alguien graba, manipula y publica una conversación privada entre una madre y su hijo en prisión y desesperado», aseveró Bronchalo, denunciando el impacto de la filtración: «No sé qué guerra tiene cada uno (…), pero a mí me han metido en medio y me han utilizado. Me siento agredida».

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Un plan de 100.000 euros para la libertad bajo fianza

La llamada filtrada recoge una conversación de alta delicadeza en la que Daniel Sancho exponía a su madre una estrategia para conseguir la libertad bajo fianza. Entre las medidas abordadas, el joven solicitaba a Bronchalo reunir cerca de 100.000 euros para adquirir un terreno en Tailandia que sirviera como aval ante las autoridades judiciales.

El audio muestra asimismo la cautela y preocupación de la madre ante la propuesta de su hijo, cuestionando la legalidad del procedimiento: «Lo que quiero tener claro es que esto no es algo ilegal que nos pueda perjudicar a todos, que te pueda perjudicar más a ti, amor», le advertía durante la llamada.

Advertencia sobre el daño al caso judicial

Bronchalo ha querido remarcar que la divulgación de este material perjudica gravemente la situación procesal de su hijo y no beneficia a ninguna de las partes implicadas. «Quien haya filtrado esto le hace un daño enorme a mi hijo, y si piensa que me lo estaba haciendo a mí, se ha equivocado de persona. Que se pongan a trabajar de verdad en lo importante», sentenció.