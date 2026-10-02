El menor cogió un puñado de habichuelas de un saco en la tienda de sus padres. Tras ser intervenido de urgencia en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, no se pudo hacer nada por salvar su vida.

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Villanueva del Arzobispo (Jaén) | Una tragedia ha conmocionado a la localidad jiennense de Villanueva del Arzobispo tras la muerte de un bebé de 18 meses debido a un atragantamiento accidental con legumbres secas. El trágico suceso se produjo en el establecimiento de ultramarinos que regentan los padres del menor en el municipio.

Según explicó el alcalde de la localidad, Jorge Martínez, el menor —el más pequeño de cuatro hermanos— cogió presuntamente un puñado de habichuelas secas directamente de uno de los sacos expuestos en el comercio y se las introdujo en la boca.

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Tras percatarse de lo sucedido, los progenitores trasladaron de inmediato al pequeño al centro de salud local, donde los sanitarios lograron estabilizarlo en un primer momento. Ante la gravedad del cuadro de asfixia, se movilizó de urgencia un helicóptero del servicio 061 para su traslado al Hospital Reina Sofía de Córdoba. A pesar de los esfuerzos del equipo médico, que lo sometió a una intervención quirúrgica de emergencia, el bebé acabó falleciendo.

Conmoción en el municipio

El alcalde ha lamentado profundamente lo ocurrido, calificándolo de «una desgracia» y destacando que, a pesar de la celeridad con la que se actuó tanto por parte de la familia como de los servicios de emergencias, no fue posible evitar el fatal desenlace.

La familia, de origen marroquí y muy conocida en Villanueva del Arzobispo por ser una de las primeras de esta nacionalidad en asentarse en el pueblo, trasladará el cuerpo del menor a la Comunidad Valenciana para poder darle sepultura en un cementerio que disponga de recinto islámico.