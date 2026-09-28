El nuevo GWM ORA 5 ya se encuentra disponible para los clientes españoles, destacándose por su gama de versiones que combina motorizaciones de gasolina, híbridas y 100% eléctricas, con precios que comienzan desde 19.950 euros.

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‹ › Foto 1 de 8 Llega a España el GWM ORA 5 con tres tecnologías de propulsión

La oferta de GWM incluye un modelo que se adapta al mercado europeo, con un desarrollo específico que garantiza una experiencia de conducción óptima en términos de confort y dinamismo.

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La gama comienza con la motorización 1.5 T, que ofrece 160 CV y un consumo de 6,9 l/100 km, seguida por la opción híbrida con 223 CV y la versión totalmente eléctrica de 204 CV.

Para respaldar su entrada en el mercado, GWM ofrece una garantía de 7 años, junto con un crecimiento planificado de su red comercial, que alcanzará 50 concesionarios en España para 2026.

Con su lanzamiento, GWM inicia una ofensiva comercial en el país, con planes de incorporar más modelos a su línea a lo largo de 2026, proyectando así un futuro sólido en el competitivo sector automotriz europeo.