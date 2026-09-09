El formato reúne a catorce participantes históricos y suma a Marta Peñate y Rubén Torres como capitanes de equipo en una edición marcada por el endurecimiento de las condiciones de juego

Telecinco ha hecho oficial la nómina de participantes que formarán parte de la nueva edición de ‘Supervivientes All Stars 2026’. La producción del espacio ha convocado a una selección de figuras destacadas de entregas anteriores que volverán a instalarse en los Cayos Cochinos para medirse en una dinámica que la organización ha reestructurado, eliminando concesiones previas e incrementando el nivel de exigencia en la convivencia y en el desarrollo de las pruebas físicas. La lista de concursantes oficiales abarca perfiles procedentes de diversos ámbitos públicos y etapas del certamen, a la que se suma una pareja de capitanes encargada de asumir roles directos en la competición.

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Los participantes de la nueva edición de ‘Supervivientes All Stars 2026’

El elenco de participantes que buscarán la victoria en la geografía hondureña está integrado por catorce concursantes confirmados de manera oficial:

Rosa Benito: Ganadora de la edición de ‘Supervivientes 2011’, regresa al formato tras quince años de su triunfo manifestando cautela ante el reto: «Estoy muy nerviosa, tengo mucho miedo, pero a lo que más miedo tengo es al helicóptero, aunque voy también con muchas ganas y quiero ser voz para mujeres de mi edad de que podemos y que lo vamos a conseguir».

Arkano: El rapero y freestyler español, cuarto finalista en ‘Supervivientes 2024’, vuelve a la competición tras haber destacado en su anterior etapa por batir su propio récord Guinness de rap improvisado al permanecer más de 24 horas rapeando de forma continuada durante el concurso.

Alma Bollo: Participante de la edición de ‘Supervivientes 2023’, donde concursó junto a su hermano Manuel Cortés y rozó la gran final tras superar más de tres meses de estancia en los Cayos Cochinos.

Asraf Beno: Cuarto finalista en ‘Supervivientes 2023’, retorna al concurso tres años después tras haber completado una de las trayectorias de mayor permanencia en la historia reciente del programa.

Almudena Martínez (Chiqui): Procedente de la cantera de ‘Gran Hermano’, reaparece en la isla tras su intervención en ‘Supervivientes 2014’, edición en la que resistió aproximadamente dos meses de convivencia.

Ivana Icardi: La modelo argentina, participante destacada de ‘Supervivientes 2020’, reincide en la dinámica de realities televisivos tras su paso por el formato hace seis años.

Damián Quintero: El karateca español, subcampeón olímpico en Tokio 2020 en la modalidad de kata y proclamado campeón del mundo y de Europa durante su estancia en ‘Supervivientes 2025’, regresa a los Cayos Cochinos tras quedarse a las puertas de la final en la pasada entrega.

María Jesús Ruiz: Tras permanecer 77 días en Honduras durante la edición de ‘Supervivientes 2018’, la exmodelo asume nuevamente el reto de la supervivencia calificado por ella misma como «todo un reto».

María Jesús Ruiz, concursante de ‘Supervivientes 2018’, es la octava confirmada de #SVAllStars 🥭



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Yola Berrocal: Segunda finalista de ‘Supervivientes 2016’, vuelve al certamen una década después de su primera experiencia, en la que acumuló 82 días de permanencia.

Omar Sánchez: El empresario, deportista acuático y exmarido de Anabel Pantoja se reincorpora al concurso tras haber completado 80 días de competición en la entrega de ‘Supervivientes 2021’.

Omar Sánchez, exmarido de Anabel Pantoja y concursante de ‘Supervivientes 2021’, es el décimo confirmado de #SVAllStars ⭐️



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Yulen Pereira: El esgrimista profesional afronta su segunda etapa en el formato tras su participación en ‘Supervivientes 2022’, cuyo paso por la isla se prolongó durante casi tres meses.

Víctor Janeiro: El torero, padre de tres hijos con Beatriz Trapote y hermano de Jesulín de Ubrique, se suma por primera vez a la nómina de leyendas del formato.

Víctor Janeiro, torero, es el duodécimo concursante confirmado de #SVAllStars ⭐️



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Albert Barranco: Darse a conocer en ‘Mujeres y hombres y viceversa’ le sirvió de plataforma antes de participar en ‘Supervivientes 2020’, edición desarrollada durante el contexto de la pandemia internacional y a la que ahora da continuidad.

Lola Ortiz: Tras darse a conocer en 2013 como pretendienta y tronista en ‘Mujeres y hombres y viceversa’, la participante canaria retorna a Honduras once años después de su primera intervención en ‘Supervivientes 2015’.

Lola Ortiz, concursante de 'Supervivientes 2015', es la decimocuarta confirmada de #SVAllStars ⭐️



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Marta Peñate y Rubén Torres asumen la capitanía de los equipos

De forma paralela a la nómina de concursantes oficiales, la organización del programa ha confirmado la incorporación de Marta Peñate y Rubén Torres en calidad de capitanes de los dos grupos en los que se dividirá la expedición. Pese a que ninguno de los dos podrá optar al premio económico final, ambos habrán de someterse a las mismas condiciones de vida y supervivencia que el resto de sus compañeros.

Entre las funciones asignadas a los capitanes figura la obligación de enfrentarse semanalmente en un duelo directo cuyo resultado determinará consecuencias inmediatas para la dinámica de sus respectivos equipos. Asimismo, Peñate y Torres deberán asumir la toma de decisiones estratégicas a lo largo del desarrollo de la competición, cuyas directrices concretas se irán revelando progresivamente a medida que avance el concurso en Honduras.