La Agencia Estatal de Meteorología alerta de una situación potencialmente adversa con especial incidencia en Cataluña, Baleares y el este peninsular tras registrarse el verano más cálido de la historia.

España afronta este miércoles un cambio brusco del tiempo marcado por una acusada inestabilidad atmosférica, tormentas fuertes o muy fuertes, granizo y precipitaciones intensas. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene activos diversos avisos ante un episodio que afectará con mayor severidad a Cataluña, las Islas Baleares y diferentes zonas del este y sureste de la Península. Las autoridades han instado a la población a extremar las medidas de precaución ante la probabilidad de que se produzcan fenómenos localmente adversos.

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Este giro meteorológico tiene lugar inmediatamente después de uno de los periodos estivales más calurosos desde que se disponen de registros históricos. De acuerdo con los estudios correspondientes, el verano de 2026 se ha posicionado como el más cálido registrado en España, alcanzando una temperatura media de 26 ºC, lo que supone un incremento de aproximadamente 2,5 grados en comparación con el periodo de referencia 1991-2020. La irrupción de un nuevo frente interrumpe este patrón térmico e introduce un escenario de inestabilidad generalizada que provocará caídas en los termómetros superiores a los seis o diez grados según la zona.

La mayor preocupación se concentra en Cataluña, donde las predicciones señalan acumulaciones de agua de hasta 100 litros por metro cuadrado en plazos de tan solo tres o cuatro horas en determinados puntos. Estas precipitaciones podrán ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy intensas, circunstancias que incrementan de forma notable el riesgo de inundaciones repentinas y complicaciones en las vías de circulación.

El impacto del episodio queda asimismo reflejado en la predicción marítima de la AEMET. En el litoral catalán se contemplan aguaceros y tormentas de intensidad muy fuerte, con presencia ocasional de granizo y rachas de viento de gran magnitud. Paralelamente, en el archipiélago balear se anticipan fenómenos tormentosos muy severos, granizadas y una degradación relevante del estado del mar.

Ante la rapidez del contraste —que traslada al país de semanas dominadas por temperaturas extraordinariamente elevadas a un panorama de precipitaciones copiosas y marcado desplome térmico—, la AEMET y Protección Civil recomiendan seguir detenidamente la evolución de las alertas oficiales y extremar la cautela en las áreas expuestas, con especial atención a posibles anegamientos y desplazamientos por carretera durante las horas de mayor actividad tormentosa.