Miércoles, 9 de septiembre de 2026: para ver la tele sin complicaciones combine un informativo, un gran programa de entretenimiento y un cierre de madrugada más relajado.

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La noche se organiza en tres franjas clave: la primera hora del prime (20:00-21:00), cuando la mayoría decide si se queda frente al televisor; el pico de impacto (21:30-22:30), dominado por formatos que generan conversación; y el tramo de cierre, donde algunas cadenas apuestan por cine o propuestas más arriesgadas. Entre medias, los bloques de meteorología y deportes actúan como puente entre la información y el entretenimiento, facilitando cambiar de tono sin perder el hilo.

En Ceuta las cadenas nacionales se reciben por TDT; además, los ceutíes pueden completar la noche con los informativos y la programación local de RTVCE (Radio Televisión de Ceuta).

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La 1

20:25 Aquí la tierra

Aquí la tierra 20:55 Telediario 2

Telediario 2 21:40 Teledeporte 2

Teledeporte 2 21:45 La revuelta

La revuelta 23:00 Dog house

Dog house 01:10 Dog house

La 1 ofrece un arranque cercano con Aquí la tierra y un bloque informativo principal con Telediario 2 (20:55) antes de pasar al formato de conversación La revuelta (21:45). Dog house ocupa el tramo final con un tono más ligero.

Imprescindibles de La 1

20:55 Telediario 2

Telediario 2 21:45 La revuelta

La revuelta 23:00 Dog house

Dog house 21:40 Teledeporte 2 (si te engancha el deporte como puente)

La 2

20:40 Trivial Pursuit

Trivial Pursuit 21:30 Cifras y letras

Cifras y letras 22:00 Cifras y letras

Cifras y letras 22:00 Cifras y letras

Cifras y letras 01:20 El arma del siglo

La 2 mantiene una programación de concursos y divulgación que invita a la participación sin exigir atención continua. Trivial Pursuit es entrada y Cifras y letras constituye el núcleo de la noche; El arma del siglo cierra con un giro documental o cinematográfico.

Imprescindibles de La 2

20:40 Trivial Pursuit

Trivial Pursuit 21:30 Cifras y letras

Cifras y letras 22:00 Cifras y letras

Cifras y letras 01:20 El arma del siglo

Antena 3

20:00 Pasapalabra

Pasapalabra 21:00 Antena 3 Noticias 2

Antena 3 Noticias 2 21:30 Deportes 2

Deportes 2 21:35 Tu tiempo con Roberto Brasero

Tu tiempo con Roberto Brasero 21:45 El Hormiguero

El Hormiguero 23:00 El secreto

El secreto 23:45 En tierra lejana

Antena 3 combina concurso, información y entretenimiento. Pasapalabra atrae a un público familiar antes de Antena 3 Noticias 2 (21:00); El Hormiguero (21:45) marca el tono de la noche con entrevistas y formatos ágiles.

Imprescindibles de Antena 3

20:00 Pasapalabra

Pasapalabra 21:45 El Hormiguero

El Hormiguero 23:00 El secreto

El secreto 21:00 Antena 3 Noticias 2

Cuatro

20:00 Noticias Cuatro

Noticias Cuatro 20:45 El desmarque Cuatro

El desmarque Cuatro 21:00 El tiempo

El tiempo 21:15 First Dates

First Dates 21:40 Horizonte

Horizonte 23:00 Código 10

Cuatro apuesta por la cercanía y el análisis previo al prime. Noticias Cuatro y El desmarque Cuatro condensan la actualidad; First Dates (21:15) es la opción de entretenimiento ligero, y Horizonte ofrece un enfoque más reportado.

Imprescindibles de Cuatro

20:45 El desmarque Cuatro

El desmarque Cuatro 21:15 First Dates

First Dates 23:00 Código 10

Código 10 21:40 Horizonte

Telecinco

20:00 ¡Allá tú!

¡Allá tú! 21:00 Informativos Telecinco 21:00

Informativos Telecinco 21:00 21:30 El desmarque Telecinco

El desmarque Telecinco 21:35 El tiempo

El tiempo 21:45 First Dates

First Dates 23:00 Cine 5 Estrellas

Telecinco estructura la noche alrededor de un entretenimiento inicial y un bloque informativo en torno a las 21:00. First Dates aparece como la cita de las 21:45 y Cine 5 Estrellas cubre el cierre con una propuesta de largometraje.

Imprescindibles de Telecinco

21:00 Informativos Telecinco 21:00

Informativos Telecinco 21:00 21:45 First Dates

First Dates 23:00 Cine 5 Estrellas

Cine 5 Estrellas 21:30 El desmarque Telecinco

laSexta

20:00 laSexta Noticias 20:00

laSexta Noticias 20:00 21:00 laSexta Noticias 20:00

laSexta Noticias 20:00 21:20 laSexta Meteo

laSexta Meteo 21:25 laSexta Deportes

laSexta Deportes 21:30 El Intermedio

El Intermedio 23:00 El juego de las llaves

laSexta prioriza la puesta en contexto: bloques informativos seguidos de una transición a la actualidad deportiva y meteorológica, y luego El Intermedio (21:30) para cerrar el pico principal con comentario y humor.

Imprescindibles de laSexta

20:00 laSexta Noticias 20:00

laSexta Noticias 20:00 21:30 El Intermedio

El Intermedio 23:00 El juego de las llaves

El juego de las llaves 21:25 laSexta Deportes

Cierre: el plan rápido para hoy

Fórmula práctica: noticias primero (La 1, Antena 3, Cuatro, Telecinco o laSexta), luego entretenimiento (La revuelta, El Hormiguero, First Dates o El Intermedio) y cierre con cine o un formato ligero (Dog house, Cine 5 Estrellas, El juego de las llaves).

Dime qué prefieres (noticias, humor, concurso, cine o algo ligero) y te propongo un itinerario con 2–3 cambios máximo para aprovechar la parrilla sin pérdidas de tiempo.

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