Miércoles, 9 de septiembre de 2026: para ver la tele sin complicaciones combine un informativo, un gran programa de entretenimiento y un cierre de madrugada más relajado.
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La noche se organiza en tres franjas clave: la primera hora del prime (20:00-21:00), cuando la mayoría decide si se queda frente al televisor; el pico de impacto (21:30-22:30), dominado por formatos que generan conversación; y el tramo de cierre, donde algunas cadenas apuestan por cine o propuestas más arriesgadas. Entre medias, los bloques de meteorología y deportes actúan como puente entre la información y el entretenimiento, facilitando cambiar de tono sin perder el hilo.
En Ceuta las cadenas nacionales se reciben por TDT; además, los ceutíes pueden completar la noche con los informativos y la programación local de RTVCE (Radio Televisión de Ceuta).
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La 1
- 20:25 Aquí la tierra
- 20:55 Telediario 2
- 21:40 Teledeporte 2
- 21:45 La revuelta
- 23:00 Dog house
- 01:10 Dog house
La 1 ofrece un arranque cercano con Aquí la tierra y un bloque informativo principal con Telediario 2 (20:55) antes de pasar al formato de conversación La revuelta (21:45). Dog house ocupa el tramo final con un tono más ligero.
Imprescindibles de La 1
- 20:55 Telediario 2
- 21:45 La revuelta
- 23:00 Dog house
- 21:40 Teledeporte 2 (si te engancha el deporte como puente)
La 2
- 20:40 Trivial Pursuit
- 21:30 Cifras y letras
- 22:00 Cifras y letras
- 22:00 Cifras y letras
- 01:20 El arma del siglo
La 2 mantiene una programación de concursos y divulgación que invita a la participación sin exigir atención continua. Trivial Pursuit es entrada y Cifras y letras constituye el núcleo de la noche; El arma del siglo cierra con un giro documental o cinematográfico.
Imprescindibles de La 2
- 20:40 Trivial Pursuit
- 21:30 Cifras y letras
- 22:00 Cifras y letras
- 01:20 El arma del siglo
Antena 3
- 20:00 Pasapalabra
- 21:00 Antena 3 Noticias 2
- 21:30 Deportes 2
- 21:35 Tu tiempo con Roberto Brasero
- 21:45 El Hormiguero
- 23:00 El secreto
- 23:45 En tierra lejana
Antena 3 combina concurso, información y entretenimiento. Pasapalabra atrae a un público familiar antes de Antena 3 Noticias 2 (21:00); El Hormiguero (21:45) marca el tono de la noche con entrevistas y formatos ágiles.
Imprescindibles de Antena 3
- 20:00 Pasapalabra
- 21:45 El Hormiguero
- 23:00 El secreto
- 21:00 Antena 3 Noticias 2
Cuatro
- 20:00 Noticias Cuatro
- 20:45 El desmarque Cuatro
- 21:00 El tiempo
- 21:15 First Dates
- 21:40 Horizonte
- 23:00 Código 10
Cuatro apuesta por la cercanía y el análisis previo al prime. Noticias Cuatro y El desmarque Cuatro condensan la actualidad; First Dates (21:15) es la opción de entretenimiento ligero, y Horizonte ofrece un enfoque más reportado.
Imprescindibles de Cuatro
- 20:45 El desmarque Cuatro
- 21:15 First Dates
- 23:00 Código 10
- 21:40 Horizonte
Telecinco
- 20:00 ¡Allá tú!
- 21:00 Informativos Telecinco 21:00
- 21:30 El desmarque Telecinco
- 21:35 El tiempo
- 21:45 First Dates
- 23:00 Cine 5 Estrellas
Telecinco estructura la noche alrededor de un entretenimiento inicial y un bloque informativo en torno a las 21:00. First Dates aparece como la cita de las 21:45 y Cine 5 Estrellas cubre el cierre con una propuesta de largometraje.
Imprescindibles de Telecinco
- 21:00 Informativos Telecinco 21:00
- 21:45 First Dates
- 23:00 Cine 5 Estrellas
- 21:30 El desmarque Telecinco
laSexta
- 20:00 laSexta Noticias 20:00
- 21:00 laSexta Noticias 20:00
- 21:20 laSexta Meteo
- 21:25 laSexta Deportes
- 21:30 El Intermedio
- 23:00 El juego de las llaves
laSexta prioriza la puesta en contexto: bloques informativos seguidos de una transición a la actualidad deportiva y meteorológica, y luego El Intermedio (21:30) para cerrar el pico principal con comentario y humor.
Imprescindibles de laSexta
- 20:00 laSexta Noticias 20:00
- 21:30 El Intermedio
- 23:00 El juego de las llaves
- 21:25 laSexta Deportes
Cierre: el plan rápido para hoy
Fórmula práctica: noticias primero (La 1, Antena 3, Cuatro, Telecinco o laSexta), luego entretenimiento (La revuelta, El Hormiguero, First Dates o El Intermedio) y cierre con cine o un formato ligero (Dog house, Cine 5 Estrellas, El juego de las llaves).
Dime qué prefieres (noticias, humor, concurso, cine o algo ligero) y te propongo un itinerario con 2–3 cambios máximo para aprovechar la parrilla sin pérdidas de tiempo.