La plataforma Foro Ceuta Siglo XXI ha decidido retrasar hasta las 20.30 horas el acto que tenía previsto en la plaza de los Reyes con motivo del Día de Ceuta, con el fin de facilitar que los ceutíes puedan sumarse a las distintas convocatorias ciudadanas de la jornada.

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Durante el acto está prevista la lectura de un manifiesto y el traslado de un mensaje ante la sede del Gobierno de España en la ciudad, en el que se reclamarán soluciones para recuperar la normalidad y garantizar, según los convocantes, la seguridad, la estabilidad y el futuro de Ceuta.

La organización ha subrayado el carácter pacífico de la convocatoria, sin provocaciones ni colores políticos, y ha hecho un llamamiento a la participación ciudadana.

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Foro Ceuta Siglo XXI ha destacado además el respaldo recogido a través de la plataforma PorCeuta.es, que cifra en unos 70.000 los mensajes de apoyo y en torno a 500.000 las búsquedas de información, así como la adhesión de iniciativas en más de 800 localidades españolas.