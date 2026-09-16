El sueldo medio alcanza los 2.055 euros mensuales en 2025, aunque los trabajadores acumulan todavía una pérdida real del 1,1% desde 2019.

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Los salarios en España crecieron durante 2025, pero el aumento de los precios redujo de forma significativa la mejora real para los trabajadores. El sueldo medio alcanzó los 2.055 euros mensuales, un incremento del 3,4% respecto al año anterior, según los datos analizados por el Monitor Anual Adecco sobre Salarios, elaborado a partir de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El aumento supone 67 euros más al mes respecto a 2024, lo que equivale a unos 804 euros adicionales al año. Sin embargo, al descontar el efecto de la inflación, la subida real del poder adquisitivo se quedó en apenas un 0,7%, unos 14 euros mensuales más en términos reales.

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La evolución refleja cómo el incremento del coste de la vida continúa condicionando la capacidad de compra de los hogares españoles. De hecho, desde 2019 los salarios han aumentado un 21,3% en términos nominales, pero la inflación acumulada ha alcanzado aproximadamente el 22,7%, provocando una pérdida real del poder adquisitivo del 1,1% en este periodo.

La construcción lidera la subida salarial

Por sectores, la construcción registró el mayor aumento salarial en 2025, con una subida del 4,4%, hasta situar el salario medio en 1.958 euros mensuales.

Este incremento permitió que el sector también liderara la mejora del poder adquisitivo, con un avance real del 1,7%.

Pese a este crecimiento, la industria continuó siendo el ámbito con los salarios medios más elevados, con 2.310 euros mensuales, seguida por los servicios, con 2.020 euros, y la construcción, con los citados 1.958 euros.

Electricidad y hostelería, extremos salariales

Por ramas de actividad, el salario medio más alto correspondió a electricidad, gas, vapor y aire acondicionado, con 4.246 euros mensuales, tras aumentar un 3,8% durante el último año.

En el lado contrario se situó nuevamente la hostelería, con una remuneración media de 1.331 euros al mes. Aunque sus salarios crecieron un 1,8%, el incremento fue inferior al aumento de los precios, lo que provocó una pérdida de poder adquisitivo del 0,8%.

También destacó la caída salarial en actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento, donde el sueldo medio descendió un 3,1%, hasta los 1.466 euros mensuales. En términos reales, el retroceso alcanzó el 5,8%.

Madrid, País Vasco, Navarra y Cataluña superan la media

Por comunidades autónomas, cuatro territorios superaron el salario medio nacional de 2.055 euros mensuales.

La Comunidad de Madrid encabezó la clasificación con 2.451 euros, seguida del País Vasco (2.328 euros), Navarra (2.208 euros) y Cataluña (2.203 euros).

En el extremo inferior se situaron Extremadura, con un salario medio de 1.709 euros, y Murcia, con 1.772 euros mensuales.

Al analizar la evolución teniendo en cuenta la inflación, diez comunidades autónomas lograron mejorar su capacidad adquisitiva, mientras que otras registraron pérdidas reales.

Entre las comunidades donde los salarios crecieron por debajo del IPC se encuentran Asturias (-2,8%), Cantabria (-1,7%), Murcia (-1,2%), Aragón (-0,5%), Galicia (-0,4%) y Navarra (-0,1%).