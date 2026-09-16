El 68% de los empleados cualificados ya utiliza IA, pero el 77% lo hace con herramientas propias sin supervisión de la empresa.

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Bajo este contexto, Logixs, compañía española especializada en el diseño e integración de soluciones de IA para empresas, se ha posicionado como socio estratégico para las empresas que quieren pasar del interés a la implementación real

Septiembre viene marcado por la vuelta a la rutina y la reincorporan al trabajo después de las vacaciones. Todo esto hace que aparezca el conocido síndrome postvacacional, que ya afecta a 1 de cada 3 trabajadores, según datos del Hospital Clínic de Barcelona y Adecco España, y se manifiesta en forma de ansiedad, problemas para dormir, irritabilidad y provoca dificultad para concentrarse.

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Para paliar esta situación, las empresas han de encontrar herramientas con las que recuperar el ritmo sin comprometer la salud de los profesionales. En este contexto, la automatización de tareas administrativas mediante inteligencia artificial destaca como uno de los principales aliados para las empresas y los trabajadores, reduciendo su tiempo en procesos repetitivos, lo que permite que los equipos puedan centrarse en la parte más estratégica.

A pesar de ello, la realidad de las compañías españolas es muy diferente y solo el 21% de estas con 10 o más empleados hizo uso de la IA en el primer trimestre de 2025, según datos del INE, lo que supone un salto de casi nueve puntos con respecto al año anterior. Entre las grandes corporaciones, la cifra cambia y es más contundente ya que el 58% de las compañías con más de 250 empleados ya ha integrado esta tecnología en sus operaciones, según Eurostat. Sin embargo, solo el 22% de las organizaciones ha reestructurado sus equipos para integrarla de forma estratégica, tal y como apunta un estudio de IDC.

Esta brecha entre integración y necesidad se hace especialmente visible en el día a día de las empresas españolas. El 68% de los trabajadores cualificados ya utiliza herramientas de IA, pero ante la falta de una estrategia clara por parte de sus organizaciones, el 77% ha optado por traer sus propias herramientas al puesto de trabajo, un fenómeno conocido como BYOAI (Bring Your Own AI), según señala Microsoft. Y es que los empleados están adoptando la IA más rápido que las propias empresas, que aún no han rediseñado ni sus procesos ni sus puestos de trabajo para integrarla de forma estructurada y segura.

«La vuelta al trabajo después de las vacaciones de verano puede ser la oportunidad perfecta para implementar nuevos procesos que realmente liberen tiempo a los equipos, construyendo una nueva dinámica más productiva. De esta manera, las empresas conseguirán dejar de funcionar como meros equipos que resuelven urgencias para pasar a otro nivel, construyendo una estrategia sólida con la que avanzar hacia el futuro”, señala Francisco Moreno Balboa, CEO y fundador de Logixs.

De la estrategia a la implementación real

Bajo este contexto, Logixs, compañía española especializada en el diseño e integración de soluciones de IA para empresas, se ha posicionado como socio estratégico para las empresas que quieren pasar del interés a la implementación real. La compañía ha duplicado en el último año el número de proyectos de IA ejecutados y ya cuenta con más de 35 iniciativas ejecutadas para empresas de sectores como energía, automoción, distribución, salud, defensa o finanzas (entre ellas varias del IBEX 35), Logixs ofrece un acompañamiento de extremo a extremo que va desde la identificación de oportunidades hasta la integración técnica, la adopción por parte de los equipos y el gobierno del dato.

Para ello, la compañía ha invertido en el desarrollo de aceleradores de IA, soluciones preconfiguradas de uso transversal o específicas por sector con una rápida implantación, que pueden utilizarse como agentes para la venta online, gestión administrativa o gestión documental, entre otras aplicaciones. Su apuesta más reciente es ADA, una plataforma de agentes IA autónomos que cubre el ciclo completo del desarrollo de software, desde la necesidad de negocio hasta la entrega en producción, diseñada precisamente para reducir la dependencia de los perfiles técnicos que el mercado no consigue cubrir.

«Nuestro trabajo consiste en acompañarlas de extremo a extremo, desde la identificación de oportunidades hasta la implantación técnica, la integración con sus sistemas y la adopción por parte de los equipos, siendo este punto fundamental. La confianza en una tecnología tan transformadora solo se consigue cuando la empresa siente que mantiene el control. De esta forma, hemos conseguido duplicar el número de proyectos sin necesidad de doblar al equipo, y esa es exactamente la promesa que les hacemos a nuestros clientes. Por eso, uno de nuestros pilares es que la IA se despliegue bajo un marco claro de gobierno del dato, ciberseguridad, trazabilidad y supervisión humana», concluye Moreno Balboa.