El IPC alcanzó en agosto el 4,3% interanual, siete décimas más que el mes anterior, en un escenario marcado por el aumento de los precios y la pérdida de poder adquisitivo del dinero.

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La subida de la inflación vuelve a situar el impacto del aumento de precios en el centro del debate económico. El Instituto Nacional de Estadística (INE) confirmó que el IPC alcanzó en agosto el 4,3% en términos interanuales, siete décimas por encima del dato registrado el mes anterior.

El incremento supone un encarecimiento general de bienes y servicios y afecta especialmente al poder adquisitivo del dinero, al reducir la capacidad de compra de los ciudadanos con los mismos ingresos o ahorros.

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El aumento de los precios en esta ocasión está relacionado principalmente con la evolución de los carburantes, impulsados por la incertidumbre internacional y la situación bélica en el golfo Pérsico. La subida de los combustibles tiene además un impacto directo sobre otros sectores de la economía al elevar los costes de transporte y producción.

La inflación también tiene consecuencias sobre el valor real del dinero ahorrado. Una de las comparaciones utilizadas para explicar este efecto es la evolución del poder de compra de un dólar a lo largo de las décadas. Según un estudio difundido por Visual Capitalist, en 1933 un dólar permitía comprar alrededor de diez botellas de cerveza en Estados Unidos, mientras que en 2026 su capacidad de compra es muy inferior.

El fenómeno refleja cómo la pérdida de valor de una moneda a lo largo del tiempo reduce la cantidad de bienes y servicios que pueden adquirirse con la misma cantidad de dinero.

El economista Rafael Termes, que presidió la Asociación Española de Banca entre 1977 y 1990, defendía que “la inflación es un mal absoluto” por su impacto sobre el poder adquisitivo.

El aumento de los precios también tiene efectos sobre la economía general, ya que puede afectar a la competitividad y al coste de financiación. La evolución de la inflación continúa siendo uno de los principales factores que condicionan las decisiones económicas de hogares, empresas y administraciones.