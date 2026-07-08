HUELVA.– La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz ha dado un paso al frente tras conocer un alarmante informe técnico sobre el estado de las vías en el país. El colectivo ha requerido formalmente al ministro de Transportes, Óscar Puente, al presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, y a la presidenta de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria que decreten de «manera inmediata» la interrupción temporal del tráfico ferroviario en toda España.

La drástica petición, canalizada a través del abogado de la asociación, Antonio Benítez Ostos, exige que esta medida excepcional se mantenga en vigor hasta que se emita una certificación técnica que garantice la plena seguridad y fiabilidad del sistema.

Un fallo estructural en la detección de roturas de carril

El detonante de este requerimiento ha sido una comunicación oficial emitida por el presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), Ignacio Barrón de Angoiti, dirigida al presidente de Adif. En dicho documento se revela una grave carencia en los protocolos actuales de la infraestructura:

Inspección sí, detección no: El procedimiento específico de Adif está diseñado para la prevención de defectos mediante la inspección y auscultación de la vía, pero no contempla un sistema dirigido a detectar las roturas de carril una vez que ya se han producido .

El procedimiento específico de Adif está diseñado para la prevención de defectos mediante la inspección y auscultación de la vía, pero . Riesgo inminente: Según destaca la asociación en base a lo manifestado por la CIAF, «las medidas mitigadoras preventivas no son suficientes para eliminar completamente el riesgo de una rotura».

La postura de la asociación: Para las víctimas, esta circunstancia es una prueba irrefutable de que la infraestructura ferroviaria actual «adolece de deficiencias estructurales que comprometen los estándares mínimos de seguridad operativa».

Exigencia de medidas urgentes

Ante lo que consideran un peligro latente para los usuarios, la asociación no solo ha solicitado el cierre temporal de las líneas, sino que conmina a las autoridades competentes a adoptar de forma urgente:

Sistemas de detección temprana: Implementar tecnologías y medidas para localizar de inmediato las roturas de carril antes de que provoquen accidentes. Mitigación del riesgo: Activar todos los protocolos necesarios que reduzcan el impacto de estos fallos estructurales con el fin de evitar daños de importancia.

Por el momento, el Ministerio de Transportes y Adif no han emitido una respuesta oficial ante esta petición de paralización del sistema ferroviario nacional.