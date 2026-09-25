El Sindicato de Inquilinas de Madrid ha difundido este viernes las primeras declaraciones e imágenes de Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada el pasado miércoles de su vivienda en el barrio de Retiro. En un vídeo grabado desde la cama del hospital Gregorio Marañón —donde permanece ingresada por un cuadro de estrés y agotamiento severo tras el desalojo—, la anciana ha querido dirigir unas palabras de agradecimiento a la ciudadanía.

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Con la voz entrecortada por la emoción y ataviada con el camisón del centro sanitario, Maricarmen ha reflexionado sobre el desenlace del conflicto que movilizó a unas 400 personas en la puerta de su domicilio en un intento fallido por frenar la ejecución judicial.

Las claves del testimonio de Maricarmen desde el hospital recogen:

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