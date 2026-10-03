El sorteo de Lotería Nacional ha finalizado. Estos son los números premiados y las cuantías:

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🎟️ Comprueba tu décimo de la Lotería Nacional con la lista oficial

¿A qué hora es el sorteo de la Lotería Nacional?

El sorteo de la Lotería Nacional se celebra los jueves a las 21:00 y los sábados entre las 13:00 y las 14:00 (hora peninsular, la misma que en Ceuta).

Dónde seguir el sorteo

En El Periódico de Ceuta: cada día de sorteo publicamos los números premiados en cuanto se conocen y, después, el reparto de premios.

Cómo comprobar tu décimo de Lotería Nacional

Compara tu décimo con los números premiados de esta página. Mira también las terminaciones: si la última cifra de tu décimo coincide con la del primer premio, recuperas lo jugado (reintegro).

El resultado solo es definitivo cuando Loterías y Apuestas del Estado publica el escrutinio oficial: antes de dar un premio por seguro, comprueba el décimo en una administración o en la web oficial.

Los premios de más de 40.000 euros tributan con un gravamen especial del 20 % sobre la parte que supera esa cantidad, que se retiene al cobrarlos. El plazo para cobrar es de tres meses desde el día siguiente al sorteo.

Cómo se juega a la Lotería Nacional y cuánto cuesta

Cada billete tiene un número de cinco cifras y se divide en diez décimos. En el sorteo se extraen el primer y el segundo premio y el resto de números premiados; también tienen premio las aproximaciones, las centenas y las terminaciones de los números premiados. Se sortea los jueves y los sábados. El décimo del jueves cuesta 3 euros y el del sábado, normalmente 6 euros; los sorteos especiales tienen otro precio.

Categorías de premios

Primer premio

Segundo premio

Aproximaciones al primer y al segundo premio

Centenas y terminaciones de los premios mayores

Reintegro: última cifra del primer premio y extracciones especiales

Último resultado de la Lotería Nacional (jueves 1 de octubre)

En el sorteo anterior, celebrado el jueves 1 de octubre, el primer premio fue para el número 81544 y el segundo, para el 11864. Los reintegros fueron 3, 4, 9.

Próximo sorteo de Lotería Nacional

El próximo sorteo de Lotería Nacional es el jueves 8 de octubre, a las 21:00. Todos los resultados están en Lotería Nacional: últimos resultados.

Esta página se actualiza con los datos de Loterías y Apuestas del Estado; los únicos resultados oficiales son los que publica SELAE. Juega con responsabilidad: el juego está prohibido a menores de 18 años.