Aunque España no es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo, algunas zonas registran terremotos con cierta frecuencia. Saber cómo actuar antes, durante y después de un seísmo puede ayudar a reducir riesgos y mejorar la seguridad.

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Los terremotos son fenómenos naturales que no pueden predecirse con exactitud, pero sí es posible prepararse para actuar correctamente si ocurre un seísmo. La prevención y conocer las pautas básicas de seguridad son elementos clave para reducir posibles daños.

En España, la actividad sísmica se concentra principalmente en determinadas áreas del sur y sureste peninsular, además de algunas zonas de los Pirineos y Canarias. La interacción entre las placas tectónicas africana y euroasiática provoca que territorios como Andalucía oriental, Murcia, Alicante o Granada registren una mayor actividad sísmica que otras zonas del país.

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Qué hacer antes de un terremoto

La preparación previa es una de las principales medidas de seguridad. Algunas recomendaciones son:

Identificar los lugares más seguros de la vivienda, como zonas alejadas de ventanas, cristales y objetos que puedan caer.

Fijar muebles altos, estanterías y elementos pesados que puedan volcar.

Tener preparado un kit básico con agua, alimentos no perecederos, linterna, radio, medicación necesaria y documentación importante.

Conocer las salidas de emergencia del edificio.

Revisar periódicamente las instalaciones de gas, electricidad y agua.

También es recomendable que todos los miembros de la familia conozcan cómo actuar y dónde reunirse si se produce una emergencia.

Qué hacer durante un terremoto

Cuando comienza un seísmo, lo más importante es mantener la calma y evitar movimientos impulsivos.

Si se está dentro de un edificio, las recomendaciones habituales son:

Buscar protección bajo una mesa resistente o junto a un elemento estructural seguro.

Alejarse de ventanas, espejos y objetos que puedan caer.

No utilizar ascensores.

No salir corriendo mientras está temblando, ya que pueden caer elementos del edificio.

Si se está en la calle, conviene alejarse de fachadas, farolas, árboles, balcones y cualquier elemento que pueda desprenderse.

En el interior de un vehículo, lo recomendable es detenerse en una zona segura, evitando puentes, túneles o zonas próximas a edificios.

Qué hacer después de un terremoto

Tras el movimiento sísmico pueden producirse réplicas, por lo que es importante mantener la precaución.

Las principales recomendaciones son:

Comprobar si hay heridos y ayudar si es posible sin ponerse en peligro.

Revisar si existen daños visibles en la vivienda.

Cerrar instalaciones de gas o electricidad si se sospecha que pueden estar dañadas.

Evitar entrar en edificios afectados.

Seguir siempre la información de los servicios de emergencia y organismos oficiales.

También es importante no saturar las líneas telefónicas, reservándolas para situaciones urgentes.

Zonas de España con mayor actividad sísmica

La mayor parte de los terremotos registrados en España son de baja magnitud, aunque algunas zonas presentan una actividad superior.

Entre las áreas con mayor actividad sísmica destacan:

Granada y otras zonas de Andalucía oriental.

Región de Murcia.

Alicante.

Pirineos.

Algunas zonas del archipiélago canario.

Esto no significa que en estas zonas vaya a producirse un terremoto importante, sino que presentan una mayor frecuencia de movimientos sísmicos respecto a otras áreas.

La importancia de la prevención

Los terremotos son fenómenos imprevisibles, pero conocer las medidas básicas permite reaccionar mejor ante una emergencia. La preparación previa, mantener la calma durante el movimiento y seguir las indicaciones oficiales después del seísmo son las principales claves para reducir riesgos.